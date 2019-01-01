VAR冤案？瓜迪奥拉愤怒略伦特手球未判

曼城在欧冠四分之一决赛次回合中主场4-3击败热刺，然而双方两回合总比分4-4，曼城因为客场无进球遭淘汰。略伦特为热刺打入的第三粒进球有手球嫌疑，主帅瓜迪奥拉为进球有效的判决感到不满。

北京时间4月18日，曼城在今天凌晨的欧冠四分之一决赛次回合中坐镇伊蒂哈德球场迎战热刺，双方展开了一场跌宕起伏的进球大战。

斯特林为曼城先拔头筹，随后孙兴慜连入两球将比分逆转，贝尔纳多-席尔瓦的进球再次将场上比分扳平，曼城攻势如潮，斯特林和阿奎罗的进球让曼城4-2领先，就在曼城认为胜利在望的时候，热刺利用一次角球机会，由略伦特在禁区内撞射破门，将比分改写为3-4。双方总比分4-4，如果保持这样的比分，曼城将因客场进球少被淘汰。随着斯特林补时阶段的进球因越位被吹，热刺将胜利的果实保持到了终场哨响。

然而，略伦特为热刺打入的第三粒进球却充满了争议。比赛第73分钟，特里皮尔开出左侧角球给到禁区，前点的孔帕尼争顶没能碰到皮球，门前高高跃起的略伦特用身体将球挡进球门。主裁判在经过观看VAR视频回放后认为此粒进球没有问题，进球有效。但多角度回放显示，皮球先是击中了略伦特的手臂，才由他的腰部将球撞入球网。

瓜迪奥拉在赛后仍然支持VAR在足球赛事中的推行，但他也表达了对此判罚的不满。

“我支持VAR技术，但是从另一个角度来看略伦特的进球是手球，或许裁判的角度不这样认为吧。”

在被热刺淘汰出局后，瓜迪奥拉带领的曼城也连续三个赛季无缘欧冠四强。