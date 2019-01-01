VAR再次阻扰曼城取胜 丁丁高光让瓜帅眉开眼笑
瓜迪奥拉认为这一幕似曾相识，但这是可以被原谅的。
在主场对阵托特纳姆的比赛中，他们占据了主导地位，但比赛的最后时刻比分仍然保持平衡，突然，一个机会出现了。然后又不见了，就像突然一样，被拿走了。
今年4月，正是斯特林的进球被拒，否则曼城将有机会进入欧冠半决赛。周六晚上，加布里埃尔·热苏斯被剥夺了拿下三分的机会。在同一终点。
因此，一场戏剧性的2-2平局让曼城在冠军争夺战中落后利物浦2分，如果这听起来还为时过早，那么再来看看英格兰两支最佳球队的状态。
英超榜首没有犯错的余地。这是自一月份输给纽卡斯尔以来，曼城首次在联赛中失分。这是一场惊人的、破纪录的比赛，曼城在门前的表现，比赛本该以主队获胜而告终。
但这一切都结束了，因为他们在托特纳姆仅有的两个进攻机会时防守糟糕。
如果阿奎罗能更好地压制住恩东贝莱，并在第一个进球前能在埃里克·拉梅拉接球前进行拦截，如果罗德里在拉梅拉射门时挺身而出而不是后退，曼城很可能会保住三分。
但埃德森把手的大门却被攻破了，就像下半场卢卡斯·莫拉替补上场仅19秒就近门柱头球破门一样，因为他们无法在球场的另一端转化进球，这就是对曼城的惩罚。
因此，比赛以怨恨告终，曼城球迷向裁判迈克尔·奥利弗竖起中指，并咒骂视频助理裁判。
拉波特被判在禁区内手部碰到了队友的送出的传中，充其量只是一个模棱两可的判罚，但却让曼城丢了两分。他们本赛季还将赢得其他比赛，但他们不会像这次这样掌握绝对的主导赛。
热刺回到了伦敦，他们一定在想是如何从这样的比赛中得到一些东西的。
但是如果要从这场比赛中为曼城找到一个亮点的话，那就是德布劳内。他在上个赛季中只有20次出现在曼城的大名单之中，即便如此，曼城仍然成功地击败利物浦夺得冠军。
这说明了曼城阵容的深度实力，以及主教练灌输给他们的明确目标。毫无疑问，德布劳内是曼城更好的选择。而且，在经历了一场伤病为主的赛季之后，很明显这位替补队长已经回到了最佳状态。
上个赛季，他只在英超联赛中助攻了2次。到中场休息时，本赛季才进行了一场半的比赛，他已经超越了这个记录。
在上周对阵西汉姆的比赛中送出助攻之后，本场比赛的德布劳内又送出了两记高水平的传中，帮助曼城破门得分。然而，不知何缘故，尽管终场哨声响起时，曼城本场的射门数已超过30次，但最终还是未能获胜。
德布劳内的第一个助攻是第一次华丽的传中，选择了在后门柱的斯特林，而后者的头球远比第一眼看到的要难把握得多。只有后，比利时人送出一脚漂亮的低传给到了6码外小禁区边缘的阿奎罗，后者在哪个位置上灵巧地转化为了进球。
对于这位阿根廷前锋来说，这将是最好的结果，他在托特纳姆热刺的第二个扳平球后被热苏斯替换下场。并在球场边和瓜迪奥拉之间的有了一次短暂的交流。
我们已经习惯了佩普在比赛间隙进行一对一的交流，但这一次却并非如此。他越过了白线，瓜迪奥拉把手放在胸前，然后说了些什么，但是阿圭罗有很多话要说。
曼城历史上的最佳射手回到了替补席上，而瓜迪奥拉还想继续争论，却被助理教练米克尔·阿尔特塔将他的注意力重新转移到赛场上。
这很可能是由于阿奎罗在热刺的第一个进球中扮演的角色，当时他对球穿过中场的威胁反应迟钝。在比赛胜负未定的情况下，换下他是一个奇怪的决定，尤其是考虑到曼城将继续创造的机会之多。
也许以后会有更多的事情发生，即使他们在热苏斯取得进球后再次拥抱在了一起。
巴西人在进球很漂亮，但有迹象表明，即使在伊蒂哈德人们已经载歌载舞了，比赛也不会按照曼城的方式进行。助理裁判没有回到中场线，奥利弗在VAR回看时仍然留在了曼城的半场。
那是一种似曾相识的感觉。瓜迪奥拉说过很多次他是VAR的拥护者，他今晚可能会咬牙切齿地再说一遍。