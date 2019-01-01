VAR再次阻扰曼城取胜 丁丁高光让瓜帅眉开眼笑

英超冠军球队在对阵托特纳姆的比赛中因为一个有争议的手球被判无效而失去了胜局，但比赛仍然有很多积极的因素。

瓜迪奥拉认为这一幕似曾相识，但这是可以被原谅的。

在主场对阵托特纳姆的比赛中，他们占据了主导地位，但比赛的最后时刻比分仍然保持平衡，突然，一个机会出现了。然后又不见了，就像突然一样，被拿走了。

今年4月，正是斯特林的进球被拒，否则曼城将有机会进入欧冠半决赛。周六晚上，加布里埃尔·热苏斯被剥夺了拿下三分的机会。在同一终点。

因此，一场戏剧性的2-2平局让曼城在冠军争夺战中落后利物浦2分，如果这听起来还为时过早，那么再来看看英格兰两支最佳球队的状态。

英超榜首没有犯错的余地。这是自一月份输给纽卡斯尔以来，曼城首次在联赛中失分。这是一场惊人的、破纪录的比赛，曼城在门前的表现，比赛本该以主队获胜而告终。

但这一切都结束了，因为他们在托特纳姆仅有的两个进攻机会时防守糟糕。

如果阿奎罗能更好地压制住恩东贝莱，并在第一个进球前能在埃里克·拉梅拉接球前进行拦截，如果罗德里在拉梅拉射门时挺身而出而不是后退，曼城很可能会保住三分。

但埃德森把手的大门却被攻破了，就像下半场卢卡斯·莫拉替补上场仅19秒就近门柱头球破门一样，因为他们无法在球场的另一端转化进球，这就是对曼城的惩罚。

因此，比赛以怨恨告终，曼城球迷向裁判迈克尔·奥利弗竖起中指，并咒骂视频助理裁判。

拉波特被判在禁区内手部碰到了队友的送出的传中，充其量只是一个模棱两可的判罚，但却让曼城丢了两分。他们本赛季还将赢得其他比赛，但他们不会像这次这样掌握绝对的主导赛。

热刺回到了伦敦，他们一定在想是如何从这样的比赛中得到一些东西的。

但是如果要从这场比赛中为曼城找到一个亮点的话，那就是德布劳内。他在上个赛季中只有20次出现在曼城的大名单之中，即便如此，曼城仍然成功地击败利物浦夺得冠军。

这说明了曼城阵容的深度实力，以及主教练灌输给他们的明确目标。毫无疑问，德布劳内是曼城更好的选择。而且，在经历了一场伤病为主的赛季之后，很明显这位替补队长已经回到了最佳状态。

上个赛季，他只在英超联赛中助攻了2次。到中场休息时，本赛季才进行了一场半的比赛，他已经超越了这个记录。

在上周对阵西汉姆的比赛中送出助攻之后，本场比赛的德布劳内又送出了两记高水平的传中，帮助曼城破门得分。然而，不知何缘故，尽管终场哨声响起时，曼城本场的射门数已超过30次，但最终还是未能获胜。

德布劳内的第一个助攻是第一次华丽的传中，选择了在后门柱的斯特林，而后者的头球远比第一眼看到的要难把握得多。只有后，比利时人送出一脚漂亮的低传给到了6码外小禁区边缘的阿奎罗，后者在哪个位置上灵巧地转化为了进球。

对于这位阿根廷前锋来说，这将是最好的结果，他在托特纳姆热刺的第二个扳平球后被热苏斯替换下场。并在球场边和瓜迪奥拉之间的有了一次短暂的交流。

我们已经习惯了佩普在比赛间隙进行一对一的交流，但这一次却并非如此。他越过了白线，瓜迪奥拉把手放在胸前，然后说了些什么，但是阿圭罗有很多话要说。

曼城历史上的最佳射手回到了替补席上，而瓜迪奥拉还想继续争论，却被助理教练米克尔·阿尔特塔将他的注意力重新转移到赛场上。

这很可能是由于阿奎罗在热刺的第一个进球中扮演的角色，当时他对球穿过中场的威胁反应迟钝。在比赛胜负未定的情况下，换下他是一个奇怪的决定，尤其是考虑到曼城将继续创造的机会之多。

也许以后会有更多的事情发生，即使他们在热苏斯取得进球后再次拥抱在了一起。

巴西人在进球很漂亮，但有迹象表明，即使在伊蒂哈德人们已经载歌载舞了，比赛也不会按照曼城的方式进行。助理裁判没有回到中场线，奥利弗在VAR回看时仍然留在了曼城的半场。

那是一种似曾相识的感觉。瓜迪奥拉说过很多次他是VAR的拥护者，他今晚可能会咬牙切齿地再说一遍。