VAR伤害仍在 萨里拒绝下赛季英超引进该技术

切尔西主帅萨里透露，他在去年夏天没有看任何一场世界杯比赛，因此不清楚VAR是否取得了成功，但由于在足总杯首回合对阵热刺的比赛中，VAR技术并没有起到有利于切尔西的作用，因此他不支持英超在下个赛季引进VAR。

VAR技术已经在欧洲几大主流联赛中使用，英超也将跟上步伐，在2019-20赛季引进该技术。

切尔西主帅萨里在担任那不勒斯主帅时已经在意甲赛场见识过VAR技术，但是在足总杯首回合对阵热刺的比赛中，他认为VAR技术并没有起到真正的作用，没有将凯恩的越位进行正确的判罚。

那场比赛中担任VAR视频助理裁判的是克里斯·卡瓦纳赫（Chris Kavanagh），他也将执法切尔西周末主场对阵纽卡斯尔的联赛。

不过萨里表示：“问题的关键不在于裁判。”

“我认为他们还没有为使用VAR做好准备。边裁举旗示意就是越位的信号，然而他们在看过VAR后却取消了越位。”

“不过这是他们首次使用VAR系统，出问题很正常，他们需要熟练地使用这个系统。我坚持自己的观点，我不喜欢视频裁判。我们这是在冒风险，这会改变球场的气氛。你打入进球，但是你需要至少等上30秒来看结果。这对球场气氛会是致命打击。”

“我对于VAR系统已经很熟悉，因为在意大利我已经见过了，但那里在三年前就开始使用了，不过我仍不喜欢它。”

VAR在去年夏天世界杯上正式使用，不过萨里透露，他没有看一场世界杯比赛，因此并不清楚VAR在世界杯上有多么成功。

他说：“我没有看世界杯的任何一场比赛。我不喜欢国家队比赛，因为没有什么好学习的。”

“我认为这种想法很普遍，每个教练跟我都有同样的想法，只是大家平常不太说出来而已。”