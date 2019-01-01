VAR争议现身美职联 鲁尼红牌改判 球队依然输球

前英格兰国脚发现自己处在了戏剧性事件的中心，因为他最初因为猛扑向了巴里奥斯而被罚下，然后又被改判。

昨晚，韦恩·鲁尼的红牌被推翻，他发现自己成为了VAR争议事件中的焦点。

周四晚华盛顿联与达拉斯的比赛中以0-1落后，前英格兰国脚在扑向迈克尔·巴里奥斯后，直接被裁判尼玛·萨加非出示红牌罚下。

然而，戏剧性的是，VAR在复核此次事件并提醒裁判回看录像后，萨加非决定推翻此前的决定，给这名前锋出示一张黄牌，让他继续留在场上。

然而，华盛顿联队未能利用这一更改后的决定，达拉斯在65分钟后通过替补球员4分钟前刚上场的多米尼克·巴吉将领先优势扩大了一倍。

然而，华盛顿联队的替补球员却没有发挥出同样的作用，卢西亚诺·阿科斯塔在被换上15分钟后，就被VAR做出了完全不同的裁定。

阿科斯塔似乎踩到了达拉斯FC的帕克斯顿·波米卡尔(Paxton Pomykal)，当时两人在右翼争夺球权，在VAR介入之前，阿科斯塔没有收到判罚。

萨格非第二次看完回放后向这位攻击型中场出示了红牌，将DC联队的人数减少到10人——最终比分没有再发生改变。

阿科斯塔被红牌罚下是过去两天美国职业足球大联盟众多红牌中的之一，在10场比赛中，一共出示了8张红牌。

鲁尼目前是华盛顿联队的队长，自2018年7月加盟美国职业足球大联盟以来，他一直是球队的关键球员，本赛季迄今为止，他在20场比赛中打入12球。

在他在美国的第一个赛季，这位前曼联前锋在21场比赛中打进12球，他的球队进入了美国职业足球大联盟杯的季后赛阶段，然后在点球大战中以2-2战平哥伦布机员队。

本赛季的进球数标志着鲁尼连续第三个赛季在联赛中进球达到两位数，他在2017/18赛季为埃弗顿打入10球，之后转会加盟了华盛顿联队。