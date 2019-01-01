The Allianz Explorer Camp Football Edition Asia将在2019年达到全新的高度
Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019新加坡站的活动已经落下帷幕，来自八个不同国家的年轻人在这四天当中得到了Ivica Olić指引和鼓舞。
这位FC Bayern和克罗地亚传奇不单作为Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019的形象大使，同时也负责训练营的训练工作。这段经历也给他留下了深刻印象。
Olić说道：“我从这些来自不同国家的孩子身上看到了不同的能力。这对我来说是很特别的体验，我很高兴能够成为其中的一部分。”
探索者训练营将成为Allianz团结全球青年人，帮助他们发掘自身潜能，培养他们的能力，心态以及信心的平台。
并且Allianz希望能够通过场上场下的一系列活动，找到下一代中的引领者，在全球青少年当中传递“探索者精神”。
在参加新加坡亚洲版训练营期间，年轻的探索者们的生活可谓十分丰富，他们获得了在刺激的Drone Racing League (DRL)中一试身手的机会，参观樟宜机场的“星耀樟宜”，还享受了弘扬文化多样性的跨文化之夜。
而来到球场，这些孩子在Ivica Olić以及来自FC Bayern的其他职业教练员的监督下积极训练。虽是小将，但在四天时间里，他们同样注重技战术和体能方面的训练。
如果想要成为一名顶级射手，那就没有比Olić更好的老师了。在效力FC Bayern和克罗地亚的巅峰时期，他就是最无情终结者之一。
克罗地亚人为年轻球员们提供了一整套大师班课程。在课程中，他分享了自己的座右铭，希望在成为顶级球员的路上为年轻球员提供指引。最重要的是，Olić敦促这些探索者们全身心地投入到对足球的热爱当中。
“如果你希望达到最高水平，不仅仅针对前锋，所有位置的球员都一样，我的建议就是在每一次训练中拼尽全力。”
“认真聆听教练所说的每一句话，并且要习惯这样做。如果你坚持不懈，那么迟早有一天你会成为一名职业球员的。”
在Olić的鼓舞之下，Allianz从亚洲区训练营中挑选了六位年轻球员，他们将前往慕尼黑，与来自全球其他大洲的另外50位探索者一起，在终极训练营里再展双翼。
能够在历史悠久的Saebener Strasse训练场进行训练，并且受到了西班牙中场Thiago Alcântara的欢迎，对于那些喜欢异想天开的孩子们来说，就像是梦想照进现实。
来自马来西亚的Muhammad Firdaus Amirrudin这样说道：“这样的体验不仅仅关乎足球。”
“这是关于学会活在当下，以及在舒适区之外尝试一些事情。我这辈子第一次尝试冲浪，交了一些新朋友，甚至学会了一些德语和波兰语的新词！我爱在这里度过的每一秒。”
年轻的Firdaus是众多孩子中的一员，也是明日之星。已经具有十年历史的Allianz探索者训练营为他的梦想插上了翅膀。而他绝不会是最后一个。
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