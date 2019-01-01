The Allianz Explorer Camp Football Edition Asia将在2019年达到全新的高度

随着Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019达到全新高度，新加坡迎来了一次空前炫目的旅程。

Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019新加坡站的活动已经落下帷幕，来自八个不同国家的年轻人在这四天当中得到了Ivica Olić指引和鼓舞。

这位FC Bayern和克罗地亚传奇不单作为Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019的形象大使，同时也负责训练营的训练工作。这段经历也给他留下了深刻印象。

Olić说道：“我从这些来自不同国家的孩子身上看到了不同的能力。这对我来说是很特别的体验，我很高兴能够成为其中的一部分。”

探索者训练营将成为Allianz团结全球青年人，帮助他们发掘自身潜能，培养他们的能力，心态以及信心的平台。

并且Allianz希望能够通过场上场下的一系列活动，找到下一代中的引领者，在全球青少年当中传递“探索者精神”。

在参加新加坡亚洲版训练营期间，年轻的探索者们的生活可谓十分丰富，他们获得了在刺激的Drone Racing League (DRL)中一试身手的机会，参观樟宜机场的“星耀樟宜”，还享受了弘扬文化多样性的跨文化之夜。

而来到球场，这些孩子在Ivica Olić以及来自FC Bayern的其他职业教练员的监督下积极训练。虽是小将，但在四天时间里，他们同样注重技战术和体能方面的训练。

如果想要成为一名顶级射手，那就没有比Olić更好的老师了。在效力FC Bayern和克罗地亚的巅峰时期，他就是最无情终结者之一。

克罗地亚人为年轻球员们提供了一整套大师班课程。在课程中，他分享了自己的座右铭，希望在成为顶级球员的路上为年轻球员提供指引。最重要的是，Olić敦促这些探索者们全身心地投入到对足球的热爱当中。

“如果你希望达到最高水平，不仅仅针对前锋，所有位置的球员都一样，我的建议就是在每一次训练中拼尽全力。”

“认真聆听教练所说的每一句话，并且要习惯这样做。如果你坚持不懈，那么迟早有一天你会成为一名职业球员的。”

在Olić的鼓舞之下，Allianz从亚洲区训练营中挑选了六位年轻球员，他们将前往慕尼黑，与来自全球其他大洲的另外50位探索者一起，在终极训练营里再展双翼。

能够在历史悠久的Saebener Strasse训练场进行训练，并且受到了西班牙中场Thiago Alcântara的欢迎，对于那些喜欢异想天开的孩子们来说，就像是梦想照进现实。

来自马来西亚的Muhammad Firdaus Amirrudin这样说道：“这样的体验不仅仅关乎足球。”

“这是关于学会活在当下，以及在舒适区之外尝试一些事情。我这辈子第一次尝试冲浪，交了一些新朋友，甚至学会了一些德语和波兰语的新词！我爱在这里度过的每一秒。”

年轻的Firdaus是众多孩子中的一员，也是明日之星。已经具有十年历史的Allianz探索者训练营为他的梦想插上了翅膀。而他绝不会是最后一个。

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