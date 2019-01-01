T·席尔瓦：巴西不怕梅西 与他交手是种骄傲

随着梅西的回归，两支南美豪门将在周五进行对决，这位巴西后卫很期待与巴萨王牌的对决。

巴西队长蒂亚戈·席尔瓦并不担心在周五与劲敌阿根廷的比赛中与梅西对垒，而是将与这位巴塞罗那超级巨星较量视为一种骄傲。

梅西有望在与沙特阿拉伯的友谊赛中在国家队复出，席尔瓦不愿带着恐惧看待，他更愿意面对最好的对手之一。

席尔瓦星期一对记者说：“我们不担心，但为有机会与他交手感到骄傲。（阿根廷）有他们的球星，我们却没有（受伤的内马尔），但巴西就是巴西，我们在美洲杯的胜利中展示了这一点。他们处在一个不同的时刻，就像我们过去几场比赛一样。巴西对阿根廷总是一场精彩的比赛，有精彩的足球和得分机会。双方各有一半的胜算——希望我们能比他们更有灵感。”

巴西边锋威廉补充道：“他（梅西）是一个杰出的球员，无与伦比，是世界上最好的。我们曾经在之前的比赛中对阵过他所在的阿根廷，这次也将会是这样。必须对他多加注意，我们必须限制他的活动范围。我们不会对他采取人盯人，但不管他周围是谁，都必须把空间关闭，不要给他留下思考的空间。”

皇家马德里的年轻球员罗德里戈在伯纳乌崭露头角后，在18岁的年纪就有望获得他的第一次国家队出场。

这位边锋在皇家马德里的6场比赛中已经进了5个球，席尔瓦对此印象深刻，他甚至表示希望齐达内在本月晚些时候巴黎圣日耳曼与皇马的欧冠比赛中不让他上场。

“他入选桑巴军团是一个难得的机会，他一定梦想过这个时刻。”这位巴黎后卫这样评价罗德里戈：“我希望他能以最好的方式享受这一切。我有超过100次出场，每一次我来到这里，我都会打激灵。我希望他能聪明地充分利用这一点。这对大多数人来说真的很惊讶，一个18岁的人有这么多本领。你看他进球的方式，这个孩子是多么的冷静和克制，他不是在炫耀。希望齐达内能让他留在板凳上！他是一个需要你更多关注的球员。他的实力不言自明。”