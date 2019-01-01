萨哈质疑国米租借桑切斯逻辑性：对曼联很糟糕

这位前红魔前锋能够理解智利人为什么想离开老特拉福德，但是他对其转会到意甲感到困惑。

萨哈说，桑切斯租借到国米的条款对曼联来说是一笔“糟糕的交易”，另外一笔可疑的交易已经完成。

红魔允许这名智利国脚与意甲豪门达成一份为期一个赛季的租借协议。

其他球队

自从桑切斯在2018年冬季从阿森纳转会到老特拉福德后，桑切斯一直在苦苦挣扎，现在他们决定让他在其他地方重新开始。

索尔斯克亚表示这名30岁的球员在曼联仍然有前途，曼联将为他转会意大利负责大部分工资。

萨哈可以理解为什么桑切斯如此渴望签下这笔交易，考虑到他在红魔的惨淡，但他也不明白

为什么曼联如此迫切地想把他赶出去。

这位旧将说:“这是一个奇怪的决定，我想桑切斯已经到了信心下降的地步。”

“协议条款表明他需要离开。”

“他是一个伟大的球员，拥有丰富的技术和激情。但是他不能为曼联做出贡献，所以曼联支付这笔钱是一笔糟糕的交易。

“你可能会认为他可以留在那里帮助球队，但是精神上这太让人疲惫了。”

“这就是他想转会的原因——他没有感觉到被赏识。这对他来说真的很难，这个决定是不可持续的。”

桑切斯在为曼联出场的45场比赛中只攻入5球，

他暗示自己在英格兰还有前途。

他声称对于加盟红魔并不后悔，他说:“我很高兴来到了曼联。”

“我总是这么说。这是英格兰赢得最多冠军的俱乐部。”

“当我去阿森纳的时候，感觉棒极了——我在那里很开心——但是曼联当时正在成长，他们在购买球员来赢得一些东西。”

“我想加入他们，赢得一切。我不后悔去那里。”