R.I.P拉伊奥拉：超级经纪人之王因病离世 享年54岁

米诺-拉伊奥拉有一家名为Maguire Tax & Legal的会计师事务所，其名字的灵感来自汤姆-克鲁斯主演的一部奥斯卡获奖电影。

他在足坛的许多对手都对他与杰里-马奎尔有任何相似之处的影射感到不快，杰里-马奎尔是一个虚构的体育经纪人，他倡导爱而不是贪婪。

然而，他的客户总是会告诉你，这种比较是公正的；他与他们每一个人都形成了一种特殊的联系。

这种两极分化的观点完美地说明了拉伊奥拉分裂足球世界的方式。

他将永远被人们记住，他是最有争议但又最引人注目的人物之一，似乎爱与恨并存，一个自称是超级经纪人的人，对客户来说是正确的，但对俱乐部来说却是错误的。

拉伊奥拉出生在意大利的阿格里，但他的父母在他还是个婴儿的时候就移民到了荷兰，定居在哈勒姆。

在迈出成为"超级经纪人之王"的第一步之前，拉伊奥拉正是在这个荷兰城市成长。

拉伊奥拉在年轻时是一个中等天赋的球员，他为当地的俱乐部效力，然后在18岁时就退出了足坛。

然而，虽然他开始学习法律，但他并没有失去对足球的热情，他选择了负责哈勒姆青年队的工作。

即使在如此年轻的时候，拉伊奥拉也是一个直言不讳的人，除了他的餐馆老板父亲之外，他明显缺乏对任何权威人物的尊重。

他在2011年接受Il Secolo XIX采访时解释道："哈勒姆的主席每周五都来和我们一起吃饭。我总是告诉他，他对足球一无所知。"

"有一天，他把我拉到一边，说'听着，你来试试。’然后他任命我为体育总监。"

不过，由于缺乏资金，拉伊奥拉无法做出他认为必要的改变，这让他变得很沮丧。

然而，由于荷兰球员在80年代中期非常流行，他发现将荷兰的顶级足球人才卖到意大利的球队有利可图，而意大利当时是足球世界的中心。

拉伊奥拉在为在意大利有商业利益的荷兰商人做经纪人时磨练了他的调解技巧，他与荷兰的球员工会谈判达成协议，使他能够代表该国所有的足球运动员。

他此时的目标是与那不勒斯建立特殊的工作关系，那是"他心中的俱乐部"。然而，这笔交易崩溃了。

他后来解释道："我给（当时的那不勒斯主席）费拉诺打电话，我们开始了合作。”

"我给他开出了7亿里拉（约36.2万欧元）购买博格坎普的机会，他犹豫了一下。两年后，1993年，他愿意给出1400万欧元，但我把球员卖给了国米。"

在博格坎普的交易中，维姆-容克也从阿贾克斯加盟了国米，拉伊奥拉已经确立了自己在意甲的重要地位，这笔交易是在布莱恩-罗伊从阿姆斯特丹成功转会到福贾一年后进行的。

在这个时候，很明显的是，拉伊奥拉善于取悦他的客户，也善于惹恼他们的俱乐部。

事实上，阿贾克斯在20世纪90年代初曾从拉伊奥拉安排的交易中获利颇丰，但他们对明星前锋兹拉坦-伊布拉希莫维奇在2004年前往尤文图斯的方式不太满意。

两年后，当“电话门”事件导致时任尤文图斯总经理莫吉和拉伊奥拉之间的电话交流录音被公布后，他们的不满情绪才有所激化。

莫吉当时说道："你和伊布拉继续制造麻烦。不要让他去训练......"

拉伊奥拉回答："明天，我会让球员整天呆在家里；他不会出现在训练中。然后我在中午和阿贾克斯的董事们有个约会，但我会两点才去……"

在2012年曼联尝试说服保罗-博格巴留在老特拉福德的过程中，拉伊奥拉对球员的影响也受到了曼联时任主帅弗格森爵士的质疑，最终曼联无法留住这名球员。

弗格森随后承认，他和拉伊奥拉无法共存，说他们就像"水和油一样"。

拉伊奥拉与瓜迪奥拉的关系甚至更糟，这位经纪人给瓜帅贴上了"懦夫 "和"狗"的标签，甚至建议这位前巴塞罗那主帅应该被送进精神病院，因为当时他在巴萨没有让伊布拉希莫维奇上场。

拉伊奥拉还声称，在2011年温布利的欧冠决赛后，他去找了瓜迪奥拉“算账”，但被当时的AC米兰首席执行官加利亚尼挡了回去。

"瓜迪奥拉很幸运！" 拉伊奥拉调侃道。

在他眼里，他愿意为他的客户而战，这强调了他对客户事业的承诺，而他总是坚持说自己没有设计转会，而只是促进他们。

"我认为，当一名球员决定离开一支球队时，他就应该离开，"他说道。"我从来没有做出过妥协；我只为我的客户的利益工作。”

"球员是我的财富，我对他们有很大的责任。然而，我从来没有进行过不正当的活动或我个人认为不合适的活动。

"旧的经纪人倾向于俱乐部的利益。但对我来说，球员是第一位的。”

而这正是球员们继续对拉伊奥拉趋之若鹜的原因。

从伊布拉希莫维奇和博格巴到哈兰德和多纳鲁马，拉伊奥拉可以说一直是足球界最具影响力的经纪人，直到他在54岁时英年早逝。

人们对他索要的佣金数额一直持质疑态度，但这是关于经纪人在足球中的作用的更广泛的辩论的一部分。

无论人们对拉伊奥拉在转会中的作用有什么看法，不可否认的是，这是一个有着独特言语方式的人，他不仅知道推销自己，也知道推销他的球员。

他能说八种语言（意大利语、荷兰语、法语、英语、德语、西班牙语、葡萄牙语和"当然还有那不勒斯语"），并有夸张的特殊天赋。

他把博格巴比作萨尔瓦多-达利的画，并声称伊布拉希莫维奇转会到巴黎圣日耳曼后，终于为法国首都的游客提供了蒙娜丽莎以外的东西。

不过，对于他所有的吹嘘，他相当谦虚地把他令人印象深刻的语言能力归结为"准备，而不是智慧"。

归根结底，拉伊奥拉的工作和他的性格中存在着一个矛盾。他说他解决了问题。他的诋毁者则声称他创造了这些问题。

也许真相介于两者之间——也许完全无关紧要，因为底线是拉伊奥拉赚了钱。既为他的客户，也为他自己。

"我们生活在一个愤世嫉俗的世界，"正如迪克-福克斯在《杰里-马奎尔》中所说的。"一个愤世嫉俗的世界。而我们在一个竞争激烈的行业工作。”

拉伊奥拉无疑是他的领域中最强硬的竞争者之一，这可能也使他成为最好的。