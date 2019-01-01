PFA大奖揭晓：范戴克加冕英超年度最佳球员

这位荷兰中卫成为了继萨拉赫之后，多年来第二位获得此项殊荣的利物浦球员。

范戴克击败了自己的队友马内以及来自切尔西的阿扎尔，力压斯特灵，阿圭罗，B-席尔瓦一众曼城球员，最终加冕PFA英超年度最佳球员。

荷兰国脚已经向安菲尔德证明，他们在2018年冬窗所付出的转会费，每一分钱都花得非常值得。当时为了打动范戴克的前东家南安普顿，利物浦豪掷7500万镑，刷新了世界足坛在后卫位置上的转会费纪录。

有范戴克坐镇的后防线帮助红军成为了本赛季英超失球最少的球队。而除了在防守端的贡献，他还打入3粒英超进球，贡献2个助攻，并且在欧冠当中也有2球2助入账。

如今，利物浦仍没有放弃追逐本赛季的英超冠军，但在剩下两轮比赛的情况下，他们与卫冕冠军曼城仍有1分之差。

不过，除了国内赛场，利物浦仍需在本周继续他们的欧冠之旅，他们半决赛的对手将是已经提前夺得西甲冠军的巴萨。而反观曼城则在8强战中惨遭淘汰。

而曼城小将斯特灵虽然没能直接荣膺年度最佳，但也获得了最佳年轻球员的奖项。

这位24岁的英格兰国脚本赛季为曼城打入17球贡献10次助攻，成为了蓝月亮卫冕道路上的关键一环。

与他争夺这一奖项的还包括他的队友席尔瓦，利物浦的阿诺德，曼联的拉什福德，西汉姆的莱斯和伯恩茅斯的布鲁克斯。

另外值得注意的是，上个赛季的最佳年轻球员也花落伊蒂哈德，得主是德国人萨内。