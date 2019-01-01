PFA呼吁政府采取紧急行动介入调查种族歧视

周日在伦敦的比赛被切尔西后卫安东尼奥·吕迪格被球迷辱骂的事件所破坏，促使PFA要求政府进行调查。

职业足球运动员协会（PFA）呼吁英国政府调查足球中的种族主义，并采取“立即和紧急的行动”来解决这个问题。

周日托特纳姆热刺和切尔西之间的比赛被主场球迷涉嫌针对安东尼奥·吕迪格种族主义辱骂而蒙上了一层阴影，这导致了广播三次通知警告观众不要这样做。

托特纳姆热刺承诺将对这些指控进行调查，而主教练穆里尼奥对英格兰足球中最近发生的种族歧视事件感到失望。

与此同时，评论员和前英格兰后卫加里·内维尔暗示，英国政治中存在明显的种族主义，并表示英超一直在回避这个问题。

在针对吕迪格的种族歧视指控发生后，PFA发表声明，称必须将其从社会和足球中铲除。

“种族主义在足球和社会中没有立足之地。”一份声明写道：“令人深感失望的是，一些球迷继续在看台上展示粗俗的种族主义手势和口号。”

“很明显，足球运动员是目前在英国盛行的公然种族主义的受害者，但他们并不孤单。PFA站在每一位面临歧视的球员身边。”

“我们将继续为他们的利益而战，永远解决这个问题。足球是英国社会结构的一部分。由于英国足球吸引了大量的全球观众，我们有责任以零容忍政策引领潮流。”

“足球中的种族歧视不仅是黑人和少数族裔球员的问题，也是每个热爱足球运动的人的问题。虽然目前的协议确保了今天球场公告的执行，但我们需要确保肇事者的身份得到确认，并依法处理。”

“我们认为，现在是所有管理机构团结起来制止这种陋习的时候了。PFA呼吁政府对种族主义和足球内部仇恨犯罪的上升进行调查，并要求文化、媒体和体育部的各党派小组立即采取紧急行动来解决这一紧迫问题。”

英足总表示，将与有关官员合作，调查并回应周日的冲突事件。

“我们注意到托特纳姆热刺和切尔西的比赛中发生的事件。”一份声明说：“我们正在与赛会官员、俱乐部和相关部门合作，全面核实事实，并采取适当措施。”