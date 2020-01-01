NxGn 2020榜单揭晓：罗德里戈+奥伯多夫领衔

NxGn2020榜单揭晓，继桑乔、唐纳鲁马之后，又有哪些青年才俊呢？

皇家马德里边锋罗德里戈、埃森中场莱纳-奥伯多夫，分别当选够力足球NxGn2020男女足榜单的头名。

本次投票由够力足球43个分站共同完成，候选人皆为2001年1月1日之后出生的足坛佼佼者。

此前，桑乔、小克鲁伊维特、唐纳鲁马都曾问鼎NxGn榜单，罗德里戈同样有希望在今后的职业生涯中成为球场上的焦点明星。

其他球队

2019/20赛季，西甲豪门皇家马德里以4500万欧元将17岁的巴西天才罗德里戈签下。皇马希望罗德里戈可以先去二队多踢西班牙第三级别比赛。但由于重磅签约阿扎尔和约维奇分别因伤病、状态等原因无法为球队做出贡献时，齐达内9月底选择将罗德里戈提拔进入一线队。罗德里戈在自己首秀面对奥萨苏纳的比赛中，只花了93秒的时间，就破门得分。

罗德里戈在完成欧冠惊艳表现之后，马上迎来了巴西国家队首秀。11月，他在巴西与阿根廷的比赛中获得了20分钟表现机会。

此次评选中，罗德里戈击败了巴塞罗那前锋法蒂，17岁的法蒂同样有着非常惊艳的表现。去年11月，法蒂成为欧冠历史上最年轻的进球球员。

排在榜单第三位的是曼联前锋格林伍德，他在索尔斯克亚手下进步神速。年轻的他，成为红魔队史最年轻的欧洲进球球员。

第四位和第五位分别由皇家马德里球员雷内尔和雷恩球员卡马文加占据。

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女足榜单方面，奥伯多夫占据第一，完整名单将于4月1日公布。