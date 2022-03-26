NXGN球星施杰尔德鲁普：拒绝利物浦令人难过，但转会北西兰是最好的决定

挪威天才安德烈亚斯-施杰尔德鲁普透露了他拒绝转会利物浦时的“伤痛”，但他坚称自己做出了正确的决定。

这位17岁的球员本周被列入NXGN 2022年世界50名最佳青少年足球运动员名单，在2020年从博德闪耀加盟北西兰之前，他曾在一些欧洲顶级俱乐部试训过。

这次转会确实得到了回报，施杰尔德鲁普已经在一线队出场36次，成为欧洲同龄人中最有经验的球员之一。

"当然，拒绝利物浦有点难，因为当你长大后，你看着那些大球队，然后你听到他们想要签下你，所以你的头脑开始旋转，"施杰尔德鲁普告诉够力足球，他也曾在拜仁慕尼黑、尤文图斯和阿贾克斯试过。

"但我得到了我父亲和经纪人的很多帮助，他们帮助我做出了正确的决定。”

"对我和我父亲来说，不加入利物浦让我们的心里有点痛，但去利物浦我将不得不为他们的U19或U17青训队效力。”

"感觉这一步海阔天空，对我来说是正确的决定。当我刚来到北西兰的时候，我在U19球队开始踢，但我知道当我准备好的时候，我可以一步步的进入一线队。”

"但在俱乐部，他们说他们没有想到我会这么快进入一线队！我打算比他们预想的更早完成任务。我计划比他们想象的更快，我的计划成功了。”

"当然，也许我将来可以去一个大球队。从长远来看，对我来说，这是最好的一步。当我准备好了，我将采取下一步行动。”

作为一名进攻型中场，施杰尔德鲁普最强的能力是盘带和传球，他过去曾被比作阿扎尔和格拉利什，而他很高兴能够被拿来与这些球员比较。

"格拉利什当然是一个伟大的球员，"他补充道。"我可以看到我们的比赛方式有一些相似之处。”

"我是一个喜欢拿球的进攻型球员，和格拉利什一样，所以我明白他们为什么要做这种比较。但我希望能在进球和助攻方面提高自己的数据，帮助为球队做出贡献。"

在2021-22赛季，施杰尔德鲁普已经打进了3个球，与他上赛季打进的3个球一样，当时他成为北西兰历史上最年轻的进球者。

施杰尔德鲁普要到今年6月才满18岁，肯定会有很多俱乐部考虑在本赛季结束后签下他。

然而，这位挪威U21国脚专注于现在，他的唯一真正目标是进入成年国家队，在那里他有希望与哈兰德和厄德高合作，以振兴挪威足球。

他说道："我首先想参加U21或U19级别的欧洲杯，希望有一天，我可以和一线队一起比赛。”

"过去20年对挪威来说不是最好的时期。我们已经很久没有参加过大型赛事了。”

"但我们有像哈兰德和厄德高这样的球员正在成长。还有我的前队友，在法兰克福踢球的延斯-佩特-豪格，他帮助我，还帮助了球队的所有球员。”

"看起来挪威的未来是光明的，所以我们希望能把它变成现实。”

"当我看到这些人在做什么，而且他们来自挪威，你看着他们，你会得到启发。"