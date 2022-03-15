NFL传奇布雷迪造访老特拉福德的故事：与C罗聊天 震惊曼联球员后宣布复出

在上周末的英超联赛中，C罗上演帽子戏法帮助曼联击败热刺，而在赛前，老特拉福德的VIP包厢就已经有了热闹的气氛。

多年来，南看台的软垫座位区接待了许多著名人士，但他们并不都像这个44岁的美国橄榄球传奇那样引起了轰动。

"汤姆-布雷迪在那里，"这是开球前三小时老特拉福德的走廊里传出的悄悄话。

作为七次超级碗冠军得主，布雷迪是曼联老板格雷泽家族的客人，格雷泽家族也是坦帕湾海盗队的老板，布雷迪在退役前的两年里曾效力这支球队。

这位四分卫与他的儿子约翰和本杰明一起观看了比赛，他不会对自己看到的东西感到失望。

他的超模妻子吉赛尔和他们的女儿都没有出现在现场，父子三人在老特拉福德享受了一个只属于男孩的一天。

首先是在董事休息室进行赛前用餐，然后在弗格森的私人房间与弗格森爵士和俱乐部的前装备管理员阿尔伯特-摩根聊天。

当其他客人在开球前走上看台接受俱乐部内部媒体采访时，这位NFL明星留在了董事休息室，在那里他拍了几张自拍，然后在曼联首席执行官理查德-阿诺德的前方坐下来观看比赛。

布雷迪不希望张扬，但他对那些能够接近他的人提出的每一个合影要求都做出了礼貌的回应。

布雷迪没有在开球前透露他希望谁获胜，而是在他的社交媒体渠道上说他支持C罗和哈里-凯恩两人。

凯恩是布雷迪的超级粉丝，在比赛结束后，他在老特拉福德的球员通道里与布雷迪碰面，然后登上了热刺队的大巴。

对布雷迪来说，幸运的是，本场比赛5个进球中的4个是由他到场支持的两名球员打进的。当C罗打进第三个也是最后一个进球后不久被替换下场时，他和大家一起起立为葡萄牙人鼓掌。

不过，凯恩并不是现场唯一一个布雷迪的名人球迷。曼联一线队的10名队员在终场哨声响起后，在球场边等候多时，与这位美国体育界的偶像进行了交谈。

那些见证了布雷迪和曼联球员之间交流的人说，曼联球员中的一些人看起来就像兴奋的球迷，他们询问是否可以在布雷迪身边拍照时，并为他的到来感到激动。

布雷迪和他的两个孩子与德赫亚、林德洛夫、弗雷德、麦克托米奈、菲尔-琼斯、特莱斯、马奎尔、桑乔和汤姆-希顿进行了合影，然后C罗独自与布雷迪合照。

当C罗和布雷迪聊起比赛时，球队的其他成员都站在一旁观望。布雷迪祝贺葡萄牙球星的三个进球，赞扬他的表现，然后这位曼联7号将自己的比赛球衣送给了布雷迪的儿子本杰明。

在简单聊了聊家庭之后，C罗问布雷迪是否真的已经退役了——布雷迪在六周前刚刚宣布退役——后者用微笑作为回应。

24小时后，布雷迪重返坦帕湾海盗队的消息得到确认，这表明在老特拉福德观赛的时候，他已经知道自己将会复出。

社交媒体上的一些人表示C罗的出色发挥激励了布雷迪复出，但是，鉴于曼联球员们对布雷迪的敬畏，这表明他和C罗一样，是整个世界体坛的激励者。