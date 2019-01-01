Kick It Out运动组织谴责针对亚布拉罕的种族歧视

据称，这位蓝军前锋在周三与利物浦的超级杯决赛中错失了决定性的点球后遭到了种族歧视。

在周三的超级比决赛中输给利物浦后，切尔西前锋亚伯拉罕遭到了“令人作呕”的种族主义辱骂，‘Kick It Out’运动组织对此表示谴责。

亚伯拉罕在伊斯坦布尔的比赛中下半场替补上场，错过了关键的点球胜负，利物浦在加时赛结束后2:2战平对手，最终在点球大战中以5-4获胜。

反歧视机构Kick it Out在社交媒体上收到了针对这位英格兰国脚的种族歧视的报道，并呼吁采取行动。

一位发言人表示：“这种歧视行为现在越来越可以预见，但同样令人厌恶。”

“我们向亚伯拉罕表达了我们的支持，并再次呼吁Twitter和其他社交公司打击这种程度的歧视。

“这是一个行动的号召——我们想知道他们将采取什么行动来解决这个潜在的问题。”

亚伯拉罕在租借到布里斯托尔城、斯旺西城和阿斯顿维拉之后只为切尔西出场四次。

前阿森纳和埃弗顿前锋凯文·坎贝尔周三在社交媒体上回应了针对亚伯拉罕的歧视事件。

他说：“谁能告诉我为什么塔米·亚伯拉罕因为错过一个点球而受到种族歧视？足球是一些人的借口。”

这起涉及亚伯拉罕的事件发生在足球联赛赛季的第一个周末，当时有四起种族主义歧视的案件被报道。

斯托克城的詹姆斯·麦克莱恩、考文垂前锋西奥·罗宾逊、巴恩斯利的班博·迪亚比以及富勒姆后卫赛勒斯·克里斯蒂的妹妹都被卷入了“歧视性辱骂”的事件中。

一种令人担忧的趋势正在延续到2019至2020赛季，‘Kick It Out’在7月份发布的一份报告显示，种族歧视事件的报告在上个季度增加了43%——总数从192起增至274起。

除此之外，还有6名切尔西球迷在2018年12月斯坦福桥的一场英超比赛中对曼城前锋表现出的“辱骂、威胁和攻击性行为”而被禁赛。

一名蓝军球迷因对这位英格兰国脚使用“种族歧视语言”而被终身禁止观赛。