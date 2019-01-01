Kick It Out运动组织谴责针对亚布拉罕的种族歧视
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在周三的超级比决赛中输给利物浦后，切尔西前锋亚伯拉罕遭到了“令人作呕”的种族主义辱骂，‘Kick It Out’运动组织对此表示谴责。
亚伯拉罕在伊斯坦布尔的比赛中下半场替补上场，错过了关键的点球胜负，利物浦在加时赛结束后2:2战平对手，最终在点球大战中以5-4获胜。
反歧视机构Kick it Out在社交媒体上收到了针对这位英格兰国脚的种族歧视的报道，并呼吁采取行动。
一位发言人表示：“这种歧视行为现在越来越可以预见，但同样令人厌恶。”
“我们向亚伯拉罕表达了我们的支持，并再次呼吁Twitter和其他社交公司打击这种程度的歧视。
“这是一个行动的号召——我们想知道他们将采取什么行动来解决这个潜在的问题。”
亚伯拉罕在租借到布里斯托尔城、斯旺西城和阿斯顿维拉之后只为切尔西出场四次。
前阿森纳和埃弗顿前锋凯文·坎贝尔周三在社交媒体上回应了针对亚伯拉罕的歧视事件。
他说：“谁能告诉我为什么塔米·亚伯拉罕因为错过一个点球而受到种族歧视？足球是一些人的借口。”
这起涉及亚伯拉罕的事件发生在足球联赛赛季的第一个周末，当时有四起种族主义歧视的案件被报道。
斯托克城的詹姆斯·麦克莱恩、考文垂前锋西奥·罗宾逊、巴恩斯利的班博·迪亚比以及富勒姆后卫赛勒斯·克里斯蒂的妹妹都被卷入了“歧视性辱骂”的事件中。
一种令人担忧的趋势正在延续到2019至2020赛季，‘Kick It Out’在7月份发布的一份报告显示，种族歧视事件的报告在上个季度增加了43%——总数从192起增至274起。
除此之外，还有6名切尔西球迷在2018年12月斯坦福桥的一场英超比赛中对曼城前锋表现出的“辱骂、威胁和攻击性行为”而被禁赛。
一名蓝军球迷因对这位英格兰国脚使用“种族歧视语言”而被终身禁止观赛。