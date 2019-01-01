K6走 萨里巴来 埃梅里决心重建阿森纳后防

科斯切尔尼、穆斯塔菲和蒙雷亚尔可能会跟随利希施泰纳的脚步离开酋长球场。

今夏至少有两名更有经验的后卫将跟随利希施泰纳离开阿森纳，埃梅里试图改变枪手饱受诟病的防守。

这名瑞士国脚去年从尤文图斯自由转会而来，周一他在社交媒体上宣布，他将离开酋长球场。此前，他在北伦敦度过了一段不成功的时光。

阿森纳本可以把利希施泰纳再留一个赛季，但正如够力足球所透露的那样，埃梅里选择不激活这名35岁球员的续约条款。

这位前尤文图斯后卫并不是今夏离开阿森纳的唯一一名后卫，这个赛季枪手在英超联赛丢了50球。

队长科斯切尔尼可能会离开，蒙雷亚尔和穆斯塔菲也可能离开，北伦敦俱乐部对这三名球员的报价是开放的。

科斯切尔尼自2010年以来一直效力于阿森纳，本赛季由于跟腱断裂缺席10个月后，科斯切尔尼一直在努力恢复健康。

这名33岁的球员目前的合同还有一年到期，但是他也面临着新的挑战——土耳其的费内巴切是几家对他感兴趣的俱乐部之一。费内巴切的足球总监丹尼尔·科莫利上周前往巴库观看欧联杯决赛，与中场球员默罕默德·埃尔内尼进行了转会谈判。

回到法国可能是科斯切尔尼的一个选择，去德国勒沃库森也有可能。

与此同时，蒙雷亚尔的合同还剩一年，因为阿森纳在上个赛季上半段延长了他的合同。

但是由于埃梅里渴望在下个赛季回到四后卫的设置，同时也希望降低球队的年龄，如果有一个可以接受的报价，阿森纳将会对蒙雷亚尔的离开持开放态度。

另一名可能被允许离开的球员是钱伯斯，尽管24岁的钱伯斯在富勒姆度过了一段美好的租借时光。这位前南安普顿球员在克拉文农场被评为本赛季最佳球员，尽管他33次出场的大部分时间都是在防守型中场。

钱伯斯今年夏天将回到阿森纳，他不想再被租借出去。然而，他在酋长球场的排名已经落后于霍尔丁，霍尔丁希望在2019/20赛季的头两个月里从十字韧带的伤病中恢复过来。

因此，由于钱伯斯在富勒姆的表现，他的身价相对较高，一个足够诱人的出价可能会让阿森纳获得现金，以补充目前约4500万英镑的转会预算。

埃梅里希望为后防腾出空间，为一些新援提供资金，他认为这对改善后防线是必要的，过去两个赛季后防线已经丢了51个球和50个球。

据够力足球了解，圣埃蒂安中卫威廉·萨里巴是阿森纳的头号目标，自今年年初以来，阿森纳已经多次观察这位法国青年国脚。

萨里巴在4月份才与圣埃蒂安签下一份新的长期合同，但是圣埃蒂安意识到，在海外球队对他们越来越感兴趣的情况下，留住他们有天赋的年轻后卫将会很困难。

巴塞罗那的萨穆埃尔·乌姆蒂蒂也是被提及的人选，但是这位法国国脚的薪酬似乎已经超出了阿森纳的承受能力——尽管巴萨非常乐意让他离开。

阿森纳已经向欧洲各地的几家俱乐部探员询问了一些后卫的可能性，但他们未能获得欧冠资格，这严重限制了他们的目标。

球探们在上个赛季密切关注着水晶宫的阿隆·万-比萨卡，因为贝莱林的受伤，球探们担心球队会在缺少一名正经的右后卫的情况下进入下个赛季。

但是由于资金的关系，万-比萨卡的转会现在几乎不可能了，巴黎圣日耳曼的右后卫托马斯·穆尼耶被认为是一个更便宜的选择。

曼联也对穆尼耶感兴趣，他承认他可能在今年夏天离开法国首都。

“媒体知道的比我多，”这位比利时国脚说：“有很多很棒的俱乐部，这很有趣。作为一名巴黎圣日耳曼的球员，你总是在聚光灯下。我们有能力加入许多其他俱乐部。我们将会看到。我很期待留在巴黎，但如果我必须去另一家俱乐部，我会离开。”