K联赛球队均晋级2021亚冠16强

亚洲冠军联赛小组赛终于告一段落，所有4支K联赛球队（蔚山现代、浦项制铁、全北现代和大邱FC）均晋级16强。

亚洲冠军联赛小组赛告一段落，从6月20日开始，参赛球队进行了为期三周的密集比赛。最后，4支K联赛球队（蔚山现代、浦项制铁、全北现代和大邱FC）全部晋级最终十六强。

蔚山现代作为卫冕冠军，在小组赛阶段的六场全胜，以F组头名的身份进入16强。蔚山现代还将连胜纪录扩大到15场。全北现代在5胜1平后获得H组第一。全北在小组赛中总共打进了22球，彰显进攻实力。

浦项制铁3胜2平1负获得G组第二名。大邱FC以3胜2负的成绩获得I组第二名。两支球队都作为3个成绩最好的小组第2名跻身淘汰赛。

本赛季开始，亚冠联赛完成扩军，现有40家球队参加。每个小组第二名都无法直接晋级，需要与其他球队比较积分。

小组赛最后一场比赛之前，全北已经锁定了小组第一的位置，但以2-1击败了同小组第二名大阪钢巴。结果，浦项得以晋级。

自2015年以来，第一次4支K联赛球队都成功杀入淘汰赛。东区16强的比赛日程已经确定，韩国球队将遭遇三支J联赛劲旅。蔚山将对阵川崎前锋，大邱将对阵名古屋雄狮，浦项将对阵大阪樱花，只有全北将面对泰国的巴吞联。16强比赛定于9月14日或15日举行，地点待定。