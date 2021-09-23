J罗的陨落：从追求职业生涯巅峰到前往卡塔尔捞金

这位前世界杯金靴奖得主在埃弗顿辜负了人们的期待，现在，年仅30岁的他已经完成了前往阿尔赖扬的转会。

在来到埃弗顿寻求新的开始的一年多之后，哈梅斯·罗德里格斯再次踏上了征程。

当他寻求离开古迪逊公园球场的时候，不少俱乐部实际上都曾考虑过签下这位哥伦比亚球星。

他的老东家波尔图，在那里他曾经成长为欧洲足坛最耀眼的天才少年之一，除此之外，意大利豪门AC米兰也与他有所传闻，甚至是回到安切洛蒂再次入主的皇家马德里。

然而，这些转会最终都没有实现，哈梅斯现在已经前往卡塔尔，开启了自己的“金钱流浪”生涯。

虽然他转会加盟阿尔赖扬的举动能够为他带来极大的金钱利益，但对于他这种等级和能力的球员来说，这无疑是一种巨大的倒退，他本应以自己的能力稳稳地、不可逆转地继续跻身顶级球员行列。

哈梅斯在2019-20赛季初与前皇马主教练安切洛蒂在埃弗顿重逢后，一切看起来确实会往这样的形式发展。在伯纳乌的经历了困难之后，他急于证明自己的实力，与理查利森和勒温建立了一种充满活力的进攻组合，并在赛季开始阶段以一连串的出色表现回报了安切洛蒂的信任，这让人们希望他能在英超联赛持续展现出最佳状态。

而事实恰好相反，一个熟悉的故事再度上演:伤病和健康问题再一次“找”到了他，长时间无法登场，自信心得到破坏，虚度光阴，这让他无法进入球场，而他的场外话题则成为了各大新闻的头条，而这又进一步伤害了他。

当安切洛蒂选择回到皇马，贝尼特斯成为太妃糖的掌舵者时，他显然无法从那种更为放纵、放任的管理风格中走出来，去适应西班牙教头的严格纪律要求，意见相左也就不足为奇。

“他不是那种能在贝尼特斯手下踢球的球员。”前太妃糖主帅阿勒代斯告诉天空体育，在哈梅斯今夏没能成功转会离开埃弗顿之后。

“能够在贝尼特斯手下获得机会的球员知道如何做好这份工作，知道如何踢出贝尼特斯想要的体系，知道他们必须去做到什么，他们会花费大量的时间在训练场之上。”

“而哈梅斯是那种依靠本能踢球的球员，他想要自由，他不想要手铐的束缚。他不是贝尼特斯想要的球员，这就是矛盾所在。”

如果你对哈梅斯是否曾计划留在莫西塞德郡有疑问，那么你可以去看看九月初当他的队友在庆祝英超强势开局时，这位哥伦比亚国脚在干什么，是的，他当时正在伊比萨岛坐着游艇休闲度假。

与此同时，他似乎对自己的球队一无所知，“我甚至不知道埃弗顿和谁踢比赛，你能告诉我吗?”在8月2-2战平利兹联的赛前，他询问Twitch的一位采访者。

无论是坏的态度，坏的运气，还是两者的结合，哈梅斯没有能够保持他自己的最高水平，无法像曾经的队友C罗那样将好的表现贯穿始终。

C罗35岁回到曼联后依旧能够每场比赛制造大量的威胁并竭尽全力帮助球队取得胜利，而30岁的哈梅斯却已经沦落到前往卡塔尔继续捞金，尤其是在世界杯明年就要到来的情况下，这位2014年的世界杯金靴从目前看起来极有可能错过这个让自己扬名立万的世界最重量级足球赛事。

当然，他可以学习贝克汉姆等人，为了参加世界杯，短暂以租借等形式回到欧洲，但能否找到愿意接受他这种年龄渐大，职业素养以及身体、技术下滑的球员，仍未可知，我们甚至可以说，未来似乎对他相当不利。

哈梅斯转会埃弗顿本应该让他停滞不前的职业生涯重新焕发活力，并证明他能够对得起那些前东家在自己职业生涯早期支付的高额转会费。而现在一切都已经改变，他把目光投向了远方，对实现那些雄心勃勃的预言已经不再感兴趣，更多的是赚取更多的金钱。