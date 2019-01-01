J罗父亲支持转会尤文：加盟C罗是个好主意

哥伦比亚国脚是从皇家马德里租借到拜仁慕尼黑的，但今年夏天他将继续与转会意甲的传闻联系在一起。

J罗的父亲表示，跟随C罗一起加盟尤文图斯将是一个“很好的决定”。

这位哥伦比亚前锋从皇家马德里租借给拜仁慕尼黑的两年合同将在本赛季结束后结束。

而威尔森·罗德里格斯正在计划他儿子的下一步的去向，他本人更倾向于和他儿子的前皇马队友C罗在意甲联系起来。

在主教练科瓦奇的执教期间缺少了上场时间，意味着拜仁不太可能叫选择永久签约J罗，老罗德里格斯也表示说27岁的他在那里“不太开心”。

他告诉媒体：“他收到了很多邀请。他是克里斯蒂亚诺的好朋友。

“以我现在对意大利足球的看法，转会尤文图斯将是一个很好的决定。”

当被问及在科瓦奇手下机会有限时，J罗说:“我们都是职业球员，这是球员和教练之间的正常关系。”

谈到可能的转会，他补充道：“在那之前还有四个月的时间，我目前现在只考虑拜仁。”

本赛季J罗已经为拜仁出场14次，攻入3球。

这使得人们猜测他将在夏天的租借期结束后离开。

拜仁首席执行官卡尔-海因茨-鲁梅尼格最近说:“我是他的忠实球迷，我们都知道他的能力。”

“要做出对他和我们之间最好的决定，这一点至关重要。”

他于2014年巴西世界杯上大放光彩后，以7100万英镑从摩纳哥加盟皇马。

但是在为西班牙豪门出场85次之后，他的未来似乎远离了伯纳乌，而热刺和阿森纳也与这位曾经的波尔图球员联系在一起过。