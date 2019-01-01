J罗安帅喜相逢？埃弗顿有意斥资四千万镑引进

曾经两度共事的詹姆斯-罗德里格斯和安切洛蒂有望在埃弗顿再聚首。

据报道，埃弗顿主帅卡洛-安切洛蒂希望被皇家马德里弃用的詹姆斯-罗德里格斯能成为他上任后的首个大牌签约。

由于不得齐达内信任，这位哥伦比亚球星可以在即将重开的转会窗期间离开伯纳乌球场。

现年28岁的J罗本赛季只获得4次联赛首发机会，外界猜测齐达内和皇马俱乐部主席弗洛伦蒂诺对他已经不抱希望。

尽管如此，J罗似乎仍然是安切洛蒂的心头好。意大利老帅曾在2014年执教皇马期间，以6300万英镑将在巴西世界杯上大放异彩的J罗带到伯纳乌球场。2017年夏天，转任拜仁慕尼黑主帅的安切洛蒂又从皇马租借已经失宠的J罗。

如今，安切洛蒂有望和J罗上演相逢“帽子戏法”，意大利人已经得到俱乐部高层的转会资金保证。

据西班牙媒体El Desmarque报道，埃弗顿在一众欧洲俱乐部争夺J罗的转会战中遥遥领先。考虑到过往建立的稳固关系，J罗更相信安切洛蒂能让他回到最佳状态。

埃弗顿向安切洛蒂保证，身为主教练的他将对转会有最终决定权，但J罗的转会费不会便宜，据说可能达4300万英镑。

自从10月中旬代表皇马出战0-1不敌马洛卡后，J罗再也没有获得出场机会。