J罗因抗议裁判黄牌而染红 可能遭遇严厉纪律处分

因强烈抗议自己的第一张黄牌，这名哥伦比亚中场球员在卡塔尔联赛中罚下

前埃弗顿和皇家马德里球星哈梅斯-罗德里格斯在周六阿尔赖扬1-2不敌阿尔阿拉比的比赛中因一起奇怪的事件而被罚下。

这是哈梅斯自9月从埃弗顿转会阿尔赖扬以来第三次代表球队出场，此役他再次以10号位亮相。一周前，他在球队4-2战胜阿尔萨利亚的比赛中攻入首粒进球。

然而本场比赛，这位30岁的球员在伤停补时阶段与裁判发生冲突后被罚下，他现在可能会因为他的行为而面临长时间的禁赛。

比赛期间，J罗在对方禁区外被放倒，主裁判判罚了任意球。阿尔赖扬球员对此很不满，因此两队爆发了冲突，而J罗则倒在地上抓着脚，表情痛苦。

最终当J罗起身准备主罚任意球时，主裁判跑过来向他出示了一张黄牌，这让J罗愤怒不已。他向裁判抗议，情绪激动，他的队友则一直拦着他，但这无法阻止裁判向他出示第二张黄牌，将他罚下。

J罗随后脱下球衣，嘲讽地对裁判鼓掌，然后走下场，阿尔赖扬最终输掉了比赛。

最近几年，J罗快速跌下神坛，他在2020年夏天被皇马卖到埃弗顿，虽然在太妃糖开局表现出色，但他伤病不断。仅仅一年后，他被新帅贝尼特斯弃用，并最终被卖到了卡塔尔联赛。

在阿尔赖扬前三场比赛中，J罗输了2场，现在他还可能面临严厉的纪律处分。