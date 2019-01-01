J罗丹苏若加盟 埃梅里将在一月套现拉姆塞

如果哈梅斯·罗德里格斯和丹尼斯·苏亚雷斯能租借加盟阿森纳，枪手不排除一月份就套现拉姆塞。

据报道，阿森纳中场阿朗·拉姆塞已经同意在赛季末合同到期后加盟尤文图斯，但是老妇人希望在一月的转会窗口关闭前就签下他。

意大利的报道显示阿森纳在一月出售威尔士国脚的可能性已经大大增加，而且价格仅仅1000万磅。

Sport Mediaset称阿森纳原本不愿意在本月以低于2200万磅的价格出售拉姆塞，但乌奈·埃梅里已经改变了他的想法，并将批准以这个数字一半都不到的价格出售球员。

然而，阿森纳只有在一种情况下会出售拉姆塞。

阿森纳必须在本月租借两名球员，以便埃梅里同意拉姆塞在1月份转会窗口关闭前离开，巴萨中场丹尼斯·苏亚雷斯和皇马的哈梅斯·罗德里格斯都与阿森纳联系在一起。

埃梅里已经明确表示阿森纳不能在这个月签下任何一名球员，但是关于苏亚雷斯租借加盟枪手的谈判从一月初就开始了。

尽管哥伦比亚国脚罗德里格斯已经被租借到拜仁慕尼黑，但他还是成为了最近的目标。阿森纳已经准备好接受租借条款，其中包括购买选择权，就像切尔西本周早些时候把伊瓜因带到斯坦福桥一样。

所以，如果阿森纳完成这两笔租借合同，他们将在转会窗口关闭前套现拉姆塞。