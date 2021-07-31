J罗：不知道会不会留在埃弗顿 可以去意甲也不错

这名中场球员曾与老东家皇马联系在一起，但他怀疑这笔交易是否会发生

J罗已经排除了重回皇马的可能性。

这位中场球员在皇家马德里效力了6年，其中两个赛季被租借给了拜仁慕尼黑。

J罗去年夏天离开皇马加盟埃弗顿，但是当主教练安切洛蒂离开太妃糖去皇马执教时，关于他可能回归的传闻也开始流传。

但是这位30岁的球员说他对回到马德里不感兴趣。

当一位观众问他是否会回到银河战舰时，J罗在直播中说道：“不，我不这么认为。皇马那段时期已经过去了，不会再重复了。”

自从贝尼特斯取代安切洛蒂执掌埃弗顿后，J罗的未来就成了问题。

贝尼特斯最近暗示这名前摩纳哥球星可能会被卖掉，J罗则承认他不知道下赛季自己会去哪里。

J罗说道：“他们问我很多问题，问我要去哪里踢球。我不知道，真相是这是一个相当复杂的问题。让我们看看会发生什么。”

“我不想说是或不是，因为我不知道。我训练得很好，也很努力。我不知道接下来将会发生什么，我不知道我将去哪里踢球。在足球和生活中，我们不会知道未来将发生什么。”

“我在刻苦训练，做好准备，为自己而训练，就是这样。你必须考虑现在，现在就在这里，我正在努力训练，为即将到来的一切。”

这位哥伦比亚国脚目前已经在英格兰、西班牙、德国、法国和葡萄牙的顶级联赛中踢过球。

虽然他不知道自己的下一站是哪里，但他很想完成一个循环，并尝试一下意甲联赛。

J罗说道：“我不知道我会去哪里，或者哪一支球队想要我，你必须去想要你的球队。”

“我已经效力过所有这些联赛，只差意大利了，但我不知道。这将是一个很好的选择，但我不知道将来是否会实现。我还没有在意大利联赛踢过，如果能创下这样的纪录就太好了。”