INS发文告别 大博阿滕排除继续留在巴塞罗那

萨索洛的首席执行官表示这名经验丰富的前锋可能会永久留在加泰罗尼亚，但是加纳人已经证实了他的离开。

凯文-普林斯·博阿滕在社交媒体上证实了自己的退出，从而否认了他可能永久加盟巴塞罗那的说法。

这名32岁的球员在上个赛季下半赛季从萨索洛租借到西班牙冠军联赛期间为西班牙国家队出场4次。

尽管博阿滕的比赛时间有限，萨索洛的首席执行官乔瓦尼·卡尼瓦里表示，这位前加纳前锋可能会以全职状态留在诺坎普。

他说:“我认为巴塞罗那将买下凯文-普林斯博阿滕，然后将他租借到另一支西甲球队。”

巴塞罗那有权直接收购博阿滕，但这似乎不太可能发生，因为他已经在自己的Instagram页面上向俱乐部道别。

“今天我结束了我职业生涯中最激动人心的经历之一，”他说。“我感谢每一个让这一切成为可能的人。”

“我感谢我的队友，他们让我从第一天起就有宾至如归的感觉，他们都是冠军和伟大的人。”

“我感谢所有的管理层，感谢他们一直在我身边。”

“感谢所有的球迷：我将永远把你们记在心里。我想付出更多，但为了尊重这件出色的球衣，我在场上的每一分钟里都尽了自己最大的努力。”

巴塞罗那是博阿滕职业生涯中代表的第10家俱乐部，也是他在2016-17赛季效力于拉斯帕尔马后代表的第二家西甲俱乐部。

萨索洛并不期待再次见到这位经验丰富的前锋，另一场转会可能即将到来。

博阿滕在夏季转会窗口中还有足够的时间，很可能会有其他球队对他感兴趣。

如果找不到合适的人选，他将被迫返回意大利。

按照目前的情况，他与萨索洛的合同一直到2021-21赛季结束。