IMC收购Goal够力足球

此次出售将使Goal够力足球这一全球最大的足球网站能够丰富其对足球运动的报道，并创造新的数字化机会。

Integrated Media公司（IMC）已与DAZN集团签署协议，将收购全球最大的足球网站Goal够力足球的多数股权。

Goal够力足球将丰富其对足球这项世界顶级运动的报道，另外还将进行数字化创新，提升球迷体验、广告商权益和足球运动的普及度，重点将放在增长中的市场。

IMC总经理Ori Winitzer表示：“地球上有40亿足球迷，他们的激情超越了国界和限制，但服务于他们的媒体却没有。”

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“长期以来，Goal一直是足球迷与生俱来的全球平台，拥有强大的新闻报道能力和足球圈中知名的品牌。我们看到了通过新的垂直内容、产品和体验来扩大平台影响力和参与度的重大机遇。”

“我们很高兴能与DAZN合作，为世界足球迷提供服务。”

DAZN集团将保留重要的少数股份，并将在新企业的董事会中占有一席之地。

DAZN集团代理首席执行官James Rushton在谈到此次协议时表示：“我们很高兴能与IMC合作，让我们得以进入下一个发展篇章。”

“正如我们在Goal够力足球梅西专访中所看到的那样，我们的足球门户业务拥有世界顶级的数字足球平台。IMC的投资将使其达到新的高度，同时使DAZN能够集中精力和资源进一步发展我们的体育平台。”

Goall够力足球在2020年8月拥有约1.5亿的独立访客数，并以19种语言提供新闻、即时比分、视频和编辑内容。

它将借助新资本的优势，寻求扩大广度和深度的机会，采用数字原生方式，将全球影响力和本地文化相结合，旨在满足所有足球爱好者的需求。

它还为品牌提供了一个货真价实的良机，在正确的时间和正确的地点与正确的信息连通。