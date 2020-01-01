IFAB：英超错误使用VAR 不明显的东西不该被考虑

国际足球协会理事会确认，在可预见的未来，这项运动的规则不会改变。

根据国际足球协会理事会（IFAB）的说法，英超联赛错误地使用了视频助理裁判（VAR）系统，花费了过长的时间来决定接近的越位判罚。

国际足球协会理事会已经证实，在可预见的未来，这项运动的规律和规则不会有任何改变。此前的一个周末，英格兰顶级联赛充满了争议性的判罚。

在2019年最后一轮的10场比赛中，有5个进球被判无效，水晶宫、布莱顿、狼队、诺维奇和谢菲尔德联都没有从VAR中获益。

球员、主帅和球迷们愤怒不已，普遍要求改变，但IFAB表示，他们将联系依赖VAR的比赛，以便在二月的下次大会后重新发布指导方针。

该组织进一步指出，英超在处理边缘越位问题上的做法与VAR的意图形成了鲜明对比。

“这是一个重要的原则。我们不应该花太多时间去寻找一些无关紧要的东西。”

“如果有些事情第一眼看上去不清楚，那么它就是不明显的，不应该被考虑。从一个角度看是一回事，但从15个角度看，试图找到一些可能根本不存在的东西，这不是VAR原理的概念。它应该是清晰和明显的。”

这一提醒可能会让很多人感到困惑，为什么负责监督顶级联赛VAR实施的职业比赛官员有限公司（PGMOL）未能正确利用这一系统，尤其是在应对通常在紧急情况下观看的回放次数时。

VAR于2018年11月被批准进入英超联赛，并自本赛季开始启用。