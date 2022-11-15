GOAL50 2022 球迷投票指南

邀请球迷们为2022年的最佳男女球员投票，以及选出世界杯传奇奖。

大家好！GOAL50又回来了！这一次迭代升级更加完美！

我们将全球最佳男女球员的名单扩大到了两类前50名，并且为了纪念今年的世界杯，特别推出了世界杯传奇奖项。

点击此处参与投票

过去，优胜者由我们36个版本的资深专家选出，但去年我们首次引入了球迷投票的环节。



球迷投票的形式获得了大幅成功，我们共从全球150余个国家收集到超过2300万选票。

所以，今年我们再次将决定权交到你手中，将会是你、读者，来决定谁才是年度最佳。



投票的过程？

我们将提供三份候选名单，分别是50位最佳男足球员、50位最佳女足球员，以及50位世界杯历史上的顶级球员。这些名单，你可以通过互联网或者GOAL app获取。

这一次，将不再是简单投出你最喜爱的球员。在男足、女足、世界杯三类投票中，你都将会看到一组随机生成的1v1投票界面。

2022年，本泽马和哈兰德谁更优秀？

普特拉斯应该比贝斯·米德获得更多认可吗？

贝利、马拉多纳之中，谁才是最伟大的世界杯传奇？

将由你决定。

点击你更认可的球员，提交投票，然后以此类推。在三大类评选中，你可以表达你所有的想法，选择尽可能多的球员。

每个类别中，共有2450种组合，球员在投票中获胜次数最多的将加冕2022年GOAL50头名。

投票时间从11月15日开始，12月18日结束。快来参与投票吧！

这一次，不是我们的名单，而是你们的名单。