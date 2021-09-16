FIFA22女足球员评分排名：阿森纳球星米德玛92分最高

在前四名的球员中没有来自美国女足的代表，阿森纳、曼城和里昂的明星球员领衔

阿森纳和荷兰前锋维维安-米德玛在FIFA游戏新作FIFA22里的评分高达92分，是本作评分最高的女球员之一，但谁能和她一起跻身顶级行列呢？

来自阿森纳、曼城、里昂和切尔西的明星阵容跻身前四，其中露西-布隆泽、温迪-雷纳德和山姆-科尔尤为突出，而美国女足国家队的6名队员则跻身排名最高的22人之列。

FIFA22最佳女足球员排名：

1（并列）、薇薇安-米德玛，前锋，92分

1（并列）、露西-布隆泽，右后卫，92分

1（并列）、温迪-雷纳德，中后卫，92分

4、山姆-科尔，前锋，91分

5（并列）、阿曼迪恩-亨利，后腰，90分

5（并列）、泽瑟妮弗-马洛兹桑，中场，90分

5（并列）、卡罗琳-汉森，右边锋，90分

5（并列）、托宾-希斯，右边锋，90分

5（并列）、梅根-拉皮诺埃，左边锋，90分

5（并列）、亚历克斯-摩根，前锋，90分

11（并列）、朱莉-厄茨，中场，89分

11（并列）、尤吉妮-勒索默尔，前锋，89分

11（并列）、莉科-马腾斯，左边锋，89分

11（并列）、克里斯汀-辛克莱尔，前锋，89分

15（并列）、弗兰-科比，前腰，88分

15（并列）、亚利桑德拉-波普，前锋，88分

15（并列）、贝基-绍尔布朗，中后卫，88分

18（并列）、珍妮-埃尔莫索，前腰，87分

18（并列）、阿梅尔-马里，左后卫，87分

18（并列）、金-利特尔，前腰，87分

18（并列）、林德赛-霍兰，前腰，87分

18（并列）、萨拉-达布里茨，中场，87分

英超女足球星米德玛并列榜首，这位荷兰前锋在为阿森纳效力期间打进了100多个进球。

雷纳德和布隆泽更注重防守，但切尔西球星科尔是另一个引人注目的进攻型球员。

美国女足方面也有很好的代表人物，拉皮诺埃、摩根和希斯都评分很高。

评分最高的前22名球员来自10个不同的国家，经验丰富的前锋克里斯汀-辛克莱尔就代表加拿大参加了今夏的奥运会。