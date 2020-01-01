FIFA21 最佳边后卫盘点:谁是游戏中最好的左右边后卫？

如果你想有效地在侧翼突进与防守，这些球员会是你想要使用的。

边后卫是所有俱乐部补强的对象，如果他们拥有一位能力很强的边后卫，那么就能给球队带来更多进攻的机会。

在FIFA21发布之前，EA 体育已经公布了这一代游戏中最好的边后卫，利物浦的两位搭档阿诺德和安德鲁·罗伯逊获得了最高的评价。

其他球队

两者的综合评分都达到了 87 分，其中阿诺德的过人评分达到了87 分，罗伯逊的速度评分是 83 分。这位苏格兰国脚被认为在防守上要比阿诺德更胜一筹，但是他的英格兰队友在进攻上要犀利得多。

皇家马德里的右后卫卡瓦哈尔和巴塞罗那的左后卫阿尔巴的总评都是86分，而88分的速度以及83分的盘带让阿尔巴成为了进攻中的真正武器。

曼城的凯尔·沃克以 85 分的总得分位居前五，他唯一真正的弱点是射门得分只有 63 分。

有趣的是，目前在德甲踢球的后卫中没有一个进入前 20 名，而有 8 名英超球员则进入前 20 名。

葡萄牙双星亚历克斯·特莱斯和马科斯·阿库纳在FIFA21游戏中最具性价比的边后卫。

FIFA 21 最佳边后卫