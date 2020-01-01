FIFA21中场排名：谁是游戏中最出色的CAM，CM以及CDM？

在这款新的游戏中，你最希望用哪几位球员组成自己的中场搭配？

曼城中场大师德布劳内在最新的FIFA系列足球游戏中再次被评为最佳中场。

在10月9日FIFA21号正式发布前，这位2019- 20PFA年度最佳球员保持了自己91分的总评，他在上赛季为曼城贡献了20次助攻和13粒进球，表现令人难以置信。

其他球队

作为皇家马德里队夺得西甲冠军的绝对主力，巴西国脚卡塞米罗的总评从87分上升到了89分，成为游戏中评分第二高的中场球员。

欧冠冠军拜仁队内的乔舒亚·基米希以88分的成绩排名第三，与恩格洛·坎特和托尼·克罗斯并列。

切尔西的坎特在蓝军度过了一个相对一般的赛季，总评分从89分跌到了88分，而克罗斯的评分和前作FIFA20中相同。

有四名中场球员的总评分为87分，其中包括了曼联的中场组织者布鲁诺·费尔南德斯，这位葡萄牙人在英超的出色表现让他的评分提高了2分，而利物浦的巴西球星法比尼奥，皇家马德里球星卢卡·莫德里奇以及巴塞罗那的老将塞尔吉奥·布斯克茨都拿到了相同的评分。

其他进入前20名的球员包括拜仁传奇托马斯·穆勒，红魔核心保罗·博格巴，利物浦队长乔丹·亨德森和他们新签下的蒂亚戈，除此之外，还包括了已经转会至皇家社会的老将大卫·席尔瓦。

FIFA21最佳中场(CDM, CM, CAM)