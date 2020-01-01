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FIFA21中场排名：谁是游戏中最出色的CAM，CM以及CDM？

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De Bruyne Casemiro Kimmich
在这款新的游戏中，你最希望用哪几位球员组成自己的中场搭配？

曼城中场大师德布劳内在最新的FIFA系列足球游戏中再次被评为最佳中场。

在10月9日FIFA21号正式发布前，这位2019- 20PFA年度最佳球员保持了自己91分的总评，他在上赛季为曼城贡献了20次助攻和13粒进球，表现令人难以置信。

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    作为皇家马德里队夺得西甲冠军的绝对主力，巴西国脚卡塞米罗的总评从87分上升到了89分，成为游戏中评分第二高的中场球员。

    欧冠冠军拜仁队内的乔舒亚·基米希以88分的成绩排名第三，与恩格洛·坎特和托尼·克罗斯并列。

    切尔西的坎特在蓝军度过了一个相对一般的赛季，总评分从89分跌到了88分，而克罗斯的评分和前作FIFA20中相同。

    有四名中场球员的总评分为87分，其中包括了曼联的中场组织者布鲁诺·费尔南德斯，这位葡萄牙人在英超的出色表现让他的评分提高了2分，而利物浦的巴西球星法比尼奥，皇家马德里球星卢卡·莫德里奇以及巴塞罗那的老将塞尔吉奥·布斯克茨都拿到了相同的评分。

    其他进入前20名的球员包括拜仁传奇托马斯·穆勒，红魔核心保罗·博格巴，利物浦队长乔丹·亨德森和他们新签下的蒂亚戈，除此之外，还包括了已经转会至皇家社会的老将大卫·席尔瓦。

    FIFA21最佳中场(CDM, CM, CAM)

    Player Club Position Overall rating
    德布劳内 曼城 CAM 91
    卡塞米罗 皇马 CDM 89
    基米希 拜仁 CDM 88
    克罗斯 皇马 CM 88
    坎特 切尔西 CDM 88
    莫德里奇 皇马 CM 87
    布鲁诺·费尔南德斯 曼联 CAM 87
    法比尼奥 利物浦 CDM 87
    布斯克茨 巴萨 CDM 87
    托马斯·穆勒 拜仁 CAM 86
    博格巴 曼联 CM 86
    维拉蒂 巴黎圣日耳曼 CM 86
    亚历杭德罗·戈麦斯 亚特兰大 CAM 86
    乔丹·亨德森 利物浦 CDM 86
    大卫·席尔瓦 皇家社会 CAM 86
    蒂亚戈 利物浦 CM 85
    凯·哈弗茨 切尔西 CAM 85
    路易斯·阿尔贝托 拉齐奥 CAM 85
    齐耶赫 切尔西 CAM 85
    罗伊斯 多特蒙德 CAM 85

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