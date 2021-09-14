FIFA 22 评分：本泽马、阿扎尔和皇马最佳球员揭晓

EA Sports和Ratings Collective将在10月发行前推出新游戏的球员能力评级。

皇家马德里是世界上最大的足球俱乐部之一，不可避免地拥有一些最顶级的球员。

阿扎尔、本泽马和加雷斯·贝尔等人都是过去很长一段时间以来的超级巨星，而维尼休斯和爱德华多·卡马文加则是拥有众多追求者的新星。

那么，FIFA 22中白衣军团球星的球员能力值评分是多少？够力足球为您提供了有关他们在 EA Sports 新游戏中的所有详细信息。

皇家马德里 FIFA 22 球员评分

球员 位置 FIFA 22 能力值 卡塞米罗 CDM 89 本泽马 CF 89 库尔图瓦 GK 89 克罗斯 CM 88 莫德里奇 CM 87 阿扎尔 LW 85 卡瓦哈尔 RB 85 阿拉巴 CB 84 阿森西奥 RW 83 费兰·门迪 LW 83 巴尔韦德 CM 83 贝尔 RW 82 米利唐 CB 82 伊斯科 CAM 82 纳乔 CB 81 巴斯克斯 RW 81 维尼修斯 LW 80 马塞洛 LB 80 罗德里戈 RW 79 约维奇 ST 79 卡马文加 CM 78 巴列霍 CB 75 安德烈·卢宁 GK 74

长时间效力的中场大将卡塞米罗和进攻核心前锋本泽马目前以 89 分并列成为了白衣军团评分最高的球员，而首发门将库尔图瓦也获得了相同的评分。

德国中场组织者托尼·克罗斯以88分紧随其后，他的中场搭档卢卡·莫德里奇位列在他之下，87分。

在最新一代的FIFA游戏中，备受诟病的边锋阿扎尔的得分降低到了85分，与西班牙右后卫卡瓦哈尔的能力值相同。

阿森西奥、费兰·门迪 和 巴尔韦德等人的评分均为83，而威尔士边锋加雷斯·贝尔与米利唐以及伊斯科的评分爷为 82。

在其他人员方面，新援卡马文加的评分为 78，比维尼修斯低 2 分，比罗德里戈和卢卡·约维奇低 1 分，巴列霍和安德烈·卢宁分别以 75 和 74 分排名末尾。