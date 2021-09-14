FIFA 22 评分：本泽马、阿扎尔和皇马最佳球员揭晓
Getty/Real Madrid Twitch
皇家马德里是世界上最大的足球俱乐部之一，不可避免地拥有一些最顶级的球员。
阿扎尔、本泽马和加雷斯·贝尔等人都是过去很长一段时间以来的超级巨星，而维尼休斯和爱德华多·卡马文加则是拥有众多追求者的新星。
那么，FIFA 22中白衣军团球星的球员能力值评分是多少？够力足球为您提供了有关他们在 EA Sports 新游戏中的所有详细信息。
编辑精选
皇家马德里 FIFA 22 球员评分
|球员
|位置
|FIFA 22 能力值
|卡塞米罗
|CDM
|89
|本泽马
|CF
|89
|库尔图瓦
|GK
|89
|克罗斯
|CM
|88
|莫德里奇
|CM
|87
|阿扎尔
|LW
|85
|卡瓦哈尔
|RB
|85
|阿拉巴
|CB
|84
|阿森西奥
|RW
|83
|费兰·门迪
|LW
|83
|巴尔韦德
|CM
|83
|贝尔
|RW
|82
|米利唐
|CB
|82
|伊斯科
|CAM
|82
|纳乔
|CB
|81
|巴斯克斯
|RW
|81
|维尼修斯
|LW
|80
|马塞洛
|LB
|80
|罗德里戈
|RW
|79
|约维奇
|ST
|79
|卡马文加
|CM
|78
|巴列霍
|CB
|75
|安德烈·卢宁
|GK
|74
长时间效力的中场大将卡塞米罗和进攻核心前锋本泽马目前以 89 分并列成为了白衣军团评分最高的球员，而首发门将库尔图瓦也获得了相同的评分。
德国中场组织者托尼·克罗斯以88分紧随其后，他的中场搭档卢卡·莫德里奇位列在他之下，87分。
在最新一代的FIFA游戏中，备受诟病的边锋阿扎尔的得分降低到了85分，与西班牙右后卫卡瓦哈尔的能力值相同。
阿森西奥、费兰·门迪 和 巴尔韦德等人的评分均为83，而威尔士边锋加雷斯·贝尔与米利唐以及伊斯科的评分爷为 82。
在其他人员方面，新援卡马文加的评分为 78，比维尼修斯低 2 分，比罗德里戈和卢卡·约维奇低 1 分，巴列霍和安德烈·卢宁分别以 75 和 74 分排名末尾。