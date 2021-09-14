FIFA 22 评分：德布劳内、格拉利什和曼城最佳球员揭晓

EA Sports和Ratings Collective将在10月发行前推出新游戏的球员能力评级。

曼城在 FIFA 22 中变得更加强大，因为他们去年的英超夺冠之路和夏季转会引援都提升了球队在电子游戏中的能力。

球队中不仅拥有最顶级的球员，比如中场核心德布劳内和主力门将埃德森，而且阵容深度的质量也是一个值得一说的方面，因为他们有多达18位球员的评分在80及其以上。

这个重量级阵容的具体优势和劣势是什么？够力足球为您提供了有关他们在 EA Sports 新游戏的所有详细信息。

曼城FIFA22中的球员能力值排行

球员 位置 FIFA 22 能力值 德布劳内 CM 91 埃德森 GK 89 斯特林 LW 88 鲁本·迪亚斯 CB 87 马赫雷斯 RW 86 贝尔纳多·席尔瓦 CAM 86 拉波尔特 CB 86 罗德里 CDM 86 坎塞洛 RB 86 京多安 CM 85 凯尔·沃克 RB 85 菲尔·福登 CAM 84 格拉利什 LW 84 斯通斯 CB 83 费尔南迪尼奥 CDM 83 热苏斯 ST 83 费兰·托雷斯 RW 82 津琴科 LB 80 阿克 CB 78 扎克·斯蒂芬 GK 77 斯科特·卡森 GK 67 卢克·博尔顿 RRB 64

德布劳内以 91 分再次成为曼城能力值最高的球星，门将埃德森以 89 分位列次席。

中后卫鲁本·迪亚斯从去年比赛的 81 分跃升至这次的 87 分，攻击型中场菲尔福登也取得了类似的飞跃，他在上赛季下半程的出色表现帮助他的能力值从 79 分上升到 84 分。

球迷们可能会渴望尝试的新人格拉利什，在从阿斯顿维拉转会至曼城后，能力值则达到了84 分。

球队唯一的弱点是前锋缺乏选择，一旦评分83的热苏斯无法登场，那么你就需要派上一位并非顶级的球员来取代他。