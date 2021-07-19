FIFA 21更新！GOALSTUDIO系列服饰加入VOLTA模式

够力足球旗下足球潮流服饰将首次登陆EA SPORTS FIFA系列游戏！

够力足球的读者现在可以激活GOALSTUDIO经典系列和独家数字套装加入FIFA 21街头模式，这一切产品都带有标志性的够力足球Logo。

从即日起，至8月13日，Volta模式下将允许玩家选择GOALSTUDIO旗下经典服饰系列，包括橘红色前锋卫衣、球员勋章球衣、心形足球图案T恤以及Grab-ity Balance Pro凉鞋。

此次GOALSTUDIO与VOLTA的联名是FIFA21独占的，其特点是2020年秋冬系列的黑色和灰色的扎染图案。

所有物品都可以通过完成游戏中的挑战来解锁，或使用Volta模式货币购买。

通过现身Volta模式，GOALSTUDIO与FC Harlem、PSG x Jordan、BALR和Nowhere FC一样，开始在游戏中投放品牌物品。

GOALSTUDIO总部位于韩国，零售店遍布韩国，江南区更是设有一座旗舰商店。

目前，GOALSTUDIO系列服饰已由众多韩国明星上身。除了GOALSTUDIO服装外，该品牌还与包括狼队和慢速FC在内的品牌合作推出了胶囊系列。今年早些时候，它成为K联赛球队大邱FC的装备供应商。

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