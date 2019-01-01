FIFA年度转会报告：转会投入再创新高 自由身转会最受欢迎

国际足联最近公布了2018年度转会市场报告，够力足球带您纵览这一年国际转会市场概况。

这份报告涵盖了211个国际足联成员，超过7000家俱乐部的职业球员转会数据。自2010年10月起，所有成员国内进行的男子职业球员转会，都需要通过FIFA‘s International Transfer Matching System (ITMS)来进行操作。而女子职业球员转会则是从2018年起才刚刚强制启用IMTS的。这份报告的数据都来源于ITMS。

报告主要分成男子足球与女子足球两块内容。够力足球首先为您介绍男子足球方面的一些宏观数据。

2018年度，全球男子足球转会投入总额超过70亿美金，再创历史新高，与2017年相比增长了10.3%。

而全年一共发生了16533次转会，涉及14186名来自175个不同国家的球员，比2017年增长了5.6%。

不过只有31家俱乐部在转会上的投入超过5000万美金，他们加起来的总额已经超过了全球转会投入总额的一半。

来自欧足联成员国的俱乐部贡献了全球转会投入的78.2%。法国俱乐部在本年度的转会运作中获得了最大顺差，而英格兰俱乐部的表现则为最大逆差。

沙特成功登上了花钱榜第7位，来自沙特的俱乐部在2018年支出了173，900，000美金。

在转会类型方面，自由身转会占到所有转会的65.4%，13.5%为租借，12.5%为永久转会，还有8.6%则是结束租借回归母队的球员变动。

根据ITMS的统计，女子职业足坛在2018年共完成696次转会.

涉及74个成员国的614名女子职业球员，全球转会投入总额为600000万美金。这些数据也说明，女子职业球员转会市场仍处在成长初期。

另外值得一提的是，在女子职业球员转会市场中，每5桩转会中就有1桩涉及到美国球员。