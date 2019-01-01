FIFA官宣：中国正式成为2021年世俱杯东道主

国际足联理事会在上海举办的会议上宣布了一系列决定，其中就包括任命中国为2021年改制后的世俱杯的举办地。

国际足联理事会今天在上海召开了正式会议，就未来国际赛事的一系列关键步骤进行了投票，其中包括了决定将中国正式确定为2021为世俱杯改制后的主办国。

改制后的世界杯将在2021年6月至7月举行，最终的具体比赛场地将由国际足联和中国足协共同决定。

国际足联和其他六个足联将通过协商最终确定每个足联获得资格球队将采用何种模式参与其中。

除了确定2021年世俱杯的举办地之外，国际足联理事会还做出了其他一系列关键决策。

国际足联将在2019-2022年期间向女足投资10亿美元，在上次5亿美元的专项资金协议的结果上再次追加5亿美元。追加投资的费用将来自国际足联的储备资金。

国际足联还对2023年世界杯的申办时间进行了确定，根据这份时间表，具体的世界杯申办工作将在2022年第二季度启动，并将在2024年的第74届国际足联大会上选出正式主办国。

除了上述这些，国际足联还对未来诸多赛事的主办国进行了正式任命：

印度尼西亚将主办2021年U20世界杯

秘鲁将主办2021年U17世界杯

俄罗斯将主办2021年国际足联沙滩足球世界杯

东京被任命为2021年5月第71届国际足联大会的主办国。

除此之外，此前够力足球曾报道过的对经纪人等制度的改革也有了新的发展，提出了“第二套改革方案”，这一方案由专门负责转会系统相关情况的小组提出，而后还需要经过负责监管经纪人的代理权、薪酬、租借机制和青训奖励支付的足球利益相关者委员会的同意。国际足联理事会还批准了工作组根据其工作计划继续就其他问题开展工作，包括财政监管、未成年球员、球队规模和转会窗口。

认可国际足联球员身份委员会提议的《国际足联关于球员法律地位和转会》的修正案，其该修正案的关键方面是在具有国际性的国家转会中适用团结原则，以及关于未成年人的既定判例，比如孤身难民和交换生。

国际足联理事会成员还收到了非足联主席艾哈迈德·艾哈迈德和国际足联秘书长法特玛·萨莫拉关于萨莫拉女士自2019年8月1日被任命为国际足联非洲总代表以来取得进展情况的最新结果。

这次会议结束之后，国际足联理事会的12个成员将在明年的3月12日至13日在巴拉圭首都亚松森再度举行会议。