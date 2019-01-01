FIFA主席：女足世界杯或扩军至32队 奖金翻倍

国际足联主席因凡蒂诺表示，2019年女足世界杯的成功举办可能会扩大2023年世界杯的规模。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺表示，国际足联正在考虑将下一届女足世界杯的参赛队伍扩大到32支，并将奖金增加一倍。

由37名成员组成的国际足联理事会将于明年3月投票选出2023年世界杯的主办国。

目前已有9个国家对申办感兴趣，包括最近举办过男足世界杯的巴西和南非。

阿根廷、澳大利亚、玻利维亚、哥伦比亚、日本、新西兰和韩国也有望成为下一届女足世界杯的主办国，但因凡蒂诺表示，为了容纳更多的女足球队参赛，这一进程可能需要重新启动。

因凡蒂诺说:“如果我们想要在2023年拥有32支球队，我们就需要更快地采取行动。我们将把它作为一个紧急事项来讨论，看看我们是否已经决定增加2023年世界杯的参赛名额，在这种情况下，我们应该重新开放申办程序，让准备申办24支球队世界杯的国家有机会重新组织或共同申办。”

在女足世界杯短暂的历史中，已经有过一些扩张。这项赛事从1991年的12支队伍开始，到1999年的16支队伍，再到2015年的24支队伍。

国际足联主席表示，2019年世界杯的成功证明了人们对未来更大赛事的渴望。

因凡蒂诺补充说:“没有什么是不可能的，基于本届世界杯的成功，我们当然必须相信更大的目标，做我们可能在一段时间之前就应该做的事情。但现在我们有证据为女子足球做这件事。”

因凡蒂诺还提议从2020年开始举办女足俱乐部世界杯，理由是需要在国内发展女足运动，这将逐渐渗透到国际比赛中。

因凡蒂诺说:“我提议尽快为女性举办一次俱乐部世界杯。真正的俱乐部世界杯。只有发展俱乐部足球，我们才能发展国家队的足球。它可以每年踢一次，让全世界的俱乐部都能看到。俱乐部将在女子足球上投入更多资金，以在世界舞台上大放异彩。”