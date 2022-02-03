EA Sports证实已将曼联前锋格林伍德移除出UT卡包

游戏开发商EA Sports已将曼联前锋格林伍德从FIFA22的终极团队模式中移除。

在社交媒体上流传出一系列的照片和录音后，格林伍德已被曼联停训停赛，直至进一步通知。

一名20多岁的男子因涉嫌强奸和殴打被大曼彻斯特警方逮捕，同时曼联已经确认他们下架了官方网店上的格林伍德球衣。

体育品牌耐克也与格林伍德中止合作，而EA Sports高层现在也与这名20岁的球员划清界限。

EA Sports的一位发言人告诉《每日镜报》：“格林伍德已从FIFA22中被移除，他也不再会出现在终极团队卡包和终极选秀中。”

EA Sports的声明是在FIFA22的最新更新之后发表的，该更新将格林伍德从所有离线模式中移除。

这名英格兰国脚不再出现在FIFA22的曼联名单中，但仍可在FIFA终极团队中使用，并可继续在游戏模式内的转会市场上进行交易。

大曼彻斯特警方周二发布了一份最新的调查报告，其中显示这名20多岁的男子在因"威胁杀人"而被进一步逮捕后，一直被拘留着。

大曼彻斯特警方公告写道："警方已经获得进一步的额外时间来与一名20多岁的男子谈话，他因涉嫌强奸和攻击一名女性而被捕。"

"在我们了解到一名女性在网上发布相关视频和录音后，该嫌疑人于周日下午被拘留了。”

"在地方法官授权延长至明天（2月2日星期三）后，他继续接受审讯。”

"经过迄今为止的调查，他因涉嫌性侵犯和威胁杀人而被进一步逮捕。调查正在进行中，受害者将继续得到专家的支持。"