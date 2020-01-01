COVID-19病毒如何将亚特兰大的美梦变成贝尔加莫的噩梦

在圣西罗4-1大胜瓦伦西亚的惊心动魄的比赛刚刚过去一个多月后，贝尔加莫就被致命病毒的传播彻底摧毁了。

“这是一个美妙的夜晚；一个美丽的梦。”亚特兰大队长帕普·戈麦斯在他的球队在圣西罗球场以4-1击败瓦伦西亚后对意大利天空体育说道。

“那是一个美妙的夜晚。说实话，我没想到这里会有这么多来自贝尔加莫的人，这里很棒，很独特，我们一辈子都会记住。”

不幸的是，就在那天晚上，一群不相信疫情的人在球场互相拥抱、击掌。

其他球队

现在人们相信，在一起庆祝那个夜晚的时候，那些球迷无意中参与了COVID-19的传播，这种致命的病毒现在正在摧毁贝尔加莫和意大利，那里的死亡总人数已经超过了4000人。

事实上，据当地主要医院的肺科主任说，亚特兰大-瓦伦西亚现在被称为“零号比赛”，这是一枚在圣西罗爆炸的“生物炸弹”。

免疫学家弗朗切斯科·勒·福切对此表示赞同，他在周四接受《罗马体育报》采访时表示：“病毒扩散可能有几个主要的诱因和催化剂，但亚特兰大和瓦伦西亚的比赛很可能是其中之一。”

“那场比赛已经过去一个月了，所以时机很合适。成千上万的人聚集在一起，彼此之间只有几厘米的距离，他们拥抱、叫喊，表现出极度的兴奋，所有这些都可能有利于病毒传播。”

“我不得不想象如果他们有球票，很多人不想错过这场比赛，即使他们觉得有点发烧。事后看来，和一大群人一起看球是一件疯狂的事，但当时情况还不够明朗。这在现在是不可想象的。”

不过，当时意大利人对此次疫情的关注程度并不高，当时疫情仍集中在中国武汉。

一号病人在比赛的两天前才在意大利第一个被隔离的城镇科多尼奥被发现。

正如亚特兰大的边后卫罗宾·戈森斯所描述的那样，没有人能完全理解在圣西罗踢一场能吸引三分之一贝尔加莫人口的比赛所带来的威胁。

“我们都低估了COVID-19，包括我自己在内。”德国人在接受《米兰体育报》采访时承认。“我告诉自己，这充其量只是流感。我出去了，去了餐馆，见了我的朋友。我们不知道这个敌人和它的能力。只有在已经有很多病例的情况下，我们才能理解。”

在对阵瓦伦西亚的第二回合比赛中，病毒已经占领了意大利北部，贝尔加莫受到的打击尤为严重。

人们甚至怀疑亚特兰大是否会被允许前往西班牙，但比赛还是照常进行，尽管是空场比赛。

亚特兰大以一场惊心动魄的4-3胜利锁定了四分之一决赛的席位，总比分为8-4。当球员们在空无一人的梅斯塔利亚球场聚集在中圈时，他们为家乡的观众们展开了一个小横幅：“贝尔加莫，这是给你的。永不放弃。”

然而，这场比赛本来就不该进行。就像戈森斯很合理地问的那样，如果他们不准备阻止瓦伦西亚球迷聚集在梅斯塔利亚之外，那他们为什么还要费心空场比赛呢？瓦伦西亚有35%的球员在冠状病毒检测中呈阳性。

事实上，加斯佩里尼和他的球员回到了一个与他们离开时完全不同的国家。

“我们在周四凌晨3：30左右到达，我立刻意识到我们已经陷入了一个我们知道很糟糕的现实，但不是在这个时候。”这位教练在3月12日接受《罗马体育报》采访时表示：“周日以来的变化很显著。四天前是一个世界，星期一是另一个世界，今天又是另一个世界……瘟疫，就像瘟疫一样。我们的生活改变了。”

现在，加斯佩里尼、他的教练团队和球员们都被困在家里，每天早上醒来都会看到更多的病例和死亡新闻，《贝尔加莫之家》等报纸现在大多是讣告和军用卡车将棺木从人满为患的太平间运送到该市的火葬场的电视画面。

然而，仍有一些人对全国范围的封锁无动于衷，这引起了戈麦斯的愤怒。

米兰萨科医院的吉斯蒙多告诉AdnKronos通讯社：“伦巴第有些东西是我们无法完全理解的。在更小的区域和更短的时间内，它已经超过了中国的死亡人数。奇怪的事情发生了。”

因此，不知道这一切何时会结束。更不用说什么时候亚特兰大可以重新比赛。

我们所知道的是，就在一个多月前，这个俱乐部、这座城市和这里的人们还生活在一个美丽的梦中；现在他们觉得自己陷入了一场永无休止的噩梦。