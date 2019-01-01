C罗：50岁也不能停止学习 退役想去拍电影

尤文球星希望尽可能地延长自己的职业生涯，但他也透露自己未来有可能会在影视方面寻求新的挑战。

作为五届金球奖得主，C罗的足球天赋早已得到世界足坛的认可。先后效力曼联，皇马和尤文的葡萄牙人已经收获了五个欧洲杯赛冠军和六个冠军。并且，他还是葡萄牙国家队和皇马队史的第一射手。

虽然已经34岁，但C罗强调他仍会继续自己的足球之路，直到身体无法承受。而在退役之后，他可能会把眼光放到电影产业之上。

C罗目前正在迪拜准备参加环球足球奖的颁奖，他在迪拜体育大会的发言中说道：“数年前，职业球员退役的年龄一般就是30-32岁左右，但现在，你会发现40岁的球员也还在场上踢球。”

“如果到那一天，我的身体无法再帮助我在场上保持合理的竞技状态，那就是我离开的时候了。我在球场上的成功来自于刻苦努力和生活方式。我一直在提高我的精神和身体能力。即使退役之后，我也渴望继续学习。”

“我希望我到50岁还能继续学习新鲜失误，面对不同的挑战，并且为它们寻求解决的方式。我希望给自己的挑战，其中一项，就是演一部电影。”

“我一直十分推崇新知识的学习，这也是我的追求，我自己一直都在学习，因为我学习是为了回答我内心的许多疑问。”

“我们必须学习别人的闪光点，这是帮助我达到现有水平很重要的一个部分。”

C罗一直被视为是自律和勤奋的榜样。他能够保持在世界最佳水平，与他严格的生活习惯密不可分。

他相信正是自己的付出才使得他能够拥有不同于其他同龄人的表现，但他不希望外界称他“傲慢”。

“我们的生活应该保持平衡，你可以吃一切你想吃的食物，但作为后果，你必须坚持锻炼，并且不要吃伤害你身体的东西。”

“我对自己的身体了如指掌，并且我会保持自己的饮食习惯，这让我可以拥有与众不同的身体状态。每个人都知道我的生活方式，我的生活完全奉献给了足球。”

“在34岁的年里，我谦卑且努力，我仍有这样的状态去争取冠军。”

意甲各队目前正在经历短暂的调整，卫冕冠军尤文在冬歇期来临前屈居积分榜第二位，净胜球上不敌排名第一的国际米兰。1月6日，斑马军团将在安联竞技场迎来卡利亚里的挑战。