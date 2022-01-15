C罗：我想看看自己能否在职业足坛踢到42岁

曼联球星C罗表示，他希望踢职业足球直到40岁以上。

C罗在去年夏天回归曼联，双方签约至2023年，没有人知道他是否会在这份合同到期后退役。

不过，这位36岁的老将坚称只要身体可以承受，他就会继续踢球，并表示打算踢到40岁以上。

C罗告诉ESPN：“能作为一名常青树球员，并不断踢出高水平的表现，我很开心。”

“从基因上来说，我感觉自己现在就像30岁。我非常注意我的身体和思维健康，我最近学到的东西是，人在33岁以后，如果你需要的话，身体是可以承受的，但真正的挑战是精神和心态上的。”

“带着保持高水平的终极目标经历许多事情，这是最困难的，这也是我在过去几年所做的。我一直在工作，并专注于保持自己的心态，我知道自己的身体会处理好这些要求，因为我很尊重自己的身体，也经常听从身体的意见。”

“生活必须有重要的时刻，无论好坏，但当你跌倒时，你必须有力量爬起来。我很高兴，我想留在这里，然后看看接下来会发生什么。”

“我想知道自己是否会踢到40岁，41岁或42岁，但最重要的是，我每天的目标是享受当下。”

如果C罗踢到42岁，他将超过吉格斯，成为曼联有史以来最年长的外场球员，吉格斯在退役时已经40岁。曼联历史上最年长的门将球员是范德萨，他退役时比吉格斯年长一个多月，C罗也有望打破他的纪录。

英超联赛历史上最年长的球员是前曼城门将约翰-布里奇，他在43岁时仍征战于英格兰顶级联赛。

与此同时，谢林汉姆则是英超最年长的非门将球员，他在2006年时仍效力于西汉姆，当时他已经40岁零272天。