C罗：我回曼联不是为了拿第六 不接受低于英超前三的排名

C罗警告曼联队友，称他不会接受低于英超前三的成绩，他表示自己不会满足于拿到联赛第六或第七名。

曼联本赛季表现糟糕，目前他们少赛一轮排名英超第七位，落后第四名6分。

C罗告诉天空体育：“我不接受我们的心态低于英超前三，我想要建造好的东西，有时候你必须先破坏一些东西才能建造新的东西。所以为什么不呢？新的一年，新的生活，我希望曼联可以达到球迷们想要的水平，球迷们配得上。”

“我们现在有能力改变一些事，我知道方法，但我不会在这里说，因为我不认为说这样的话是道德的。”

“我能说的是我们可以做得更好，我们所有人都可以。曼联应该竞争重要的荣誉，所以我们必须改变。”

“我回曼联不是为了拿第五、第六或第七名，我来这里是尝试赢球并竞争荣誉。我认为我们能够竞争，但现在我们还没有达到自己的最佳水平。我们有很长的路要走，我相信如果球队改变心态，我们可以取得重大的成就。”

谈到换帅带来的改变，C罗说道：“老实说这并不容易，我们经历了奥莱，然后是卡里克，然后是朗尼克，一下子换三位主帅，这总是很困难。”

“这总是很令人伤心，也很困难。我曾与奥莱一起踢球，然后他是我的教练。他是一个很棒的人，当他离开时，所有人都很伤心，但这就是足球的一部分。”

“当事情的发展不如俱乐部预料时，俱乐部就必须改变。我很失望，但我们必须理解俱乐部，那是一个艰难的决定，但生活还得继续。”

“但我依然相信球队能够完成一个出色的赛季，我们知道新教练需要时间来贯彻自己的战术思想。”

“但我在向前看，我们必须努力工作，我们必须团结在一起。我们知道自己现在不在最佳状态，但我相信通过努力工作，我们可以取得重要的成就，甚至就在今年。”

C罗没有参加曼联1-0击败维拉的足总杯比赛，但他表示自己希望能在接下来的英超联赛中回归。这位葡萄牙球星说道：“我很好，我只是有点被撞到了，你知道的，这是我工作的一部分。”

“有时候我们必须感受痛苦，这不是什么大问题，我希望很快好起来。”

“我希望自己能在对阵维拉的联赛中登场，我们会在周四试一试，我会尝试像正常那样训练，然后让我们看看身体作何反应，希望我能上场，我有信心。”