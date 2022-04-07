C罗鼓励队友：本赛季仍有希望取得积极成绩 我们要战斗到最后一口气

C罗鼓励了他的曼联队友们，坚称球队仍然可以取得英超前四，但必须战斗到最后一口气。

C罗在去年夏天时隔13年回归曼联，红魔花费了2000万英镑在重新签下这名前锋。自那以后，这位37岁的老将就成为曼联的头号射手，但不幸的是，他并没有办法带领球队赢得任何冠军，本赛季红魔表现糟糕，甚至很可能无缘前四。

朗尼克的球队目前排在英超第七，仅积51分，在联赛只剩8轮的情况下，落后第四名的热刺3分。

不过，曼联已经没有杯赛任务，这意味着他们可以把所有精力集中在联赛中，而C罗对于球队进入前四的前景仍然感到乐观。

在被评为曼联三月最佳球员之后，C罗在Instagram上写道：“个人荣誉总是受欢迎的，但当它们与集体的胜利联系在一起时，它们的价值就更大了。”

“在本赛季结束之前，我们还有很多事情需要去争取，我们永远不能放弃实现那些仍然有可能实现的目标，而且是在我们的能力范围之内。”

“感谢所有为本月最佳进球和最佳球员奖投票的人。让我们去争取更多！”

“让我们战斗到最后一口气，加油，红魔！”

本赛季至今，C罗已为曼联出场33次，打进18球，并送出3个助攻。