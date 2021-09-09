C罗首次参加曼联完整训练 有望周末首发出战

周三，这位老将现身曼联的卡灵顿训练基地，他正在为自己十多年来的第一场英超比赛做准备

C罗已经抵达曼联进行他第一天的训练，这位葡萄牙球星有望在本周末对阵纽卡斯尔的比赛中完成第二次首秀。

周三，这位经验丰富的前锋出现在红魔的卡灵顿基地，索尔斯克亚的球队现在正在加进备战。

由于停赛，C罗提前结束了葡萄牙国家队的比赛任务，在完成强制隔离后，他比预期更早地回到了他的老东家曼联。

虽然这是C罗回归红魔后的第一次正式训练，但之前他已经参加了一些轻松的训练工作，在周二第一次与球队碰面。

在俱乐部发布了他和前队友、现任主教练索尔斯克亚的合影后，这位36岁的球员被证实已经抵达卡灵顿。

随后，他们发布了一组图片，展示了C罗与红魔一线队成员一起参加初步训练的画面，而红魔也在为各国国脚的回归做准备。

在对阵纽卡斯尔的比赛中，C罗很有可能成为首发，而如果他没有首发，那么他很有可能至少坐上替补席。

人们对他回归的期望依然很高——他缺席了葡萄牙国家队最近的两场比赛，对于这位老将来说，比赛状态应该不是问题。

但是在索尔斯克亚举行赛前新闻发布会之前，我们仍无法确认C罗是否会在对阵喜鹊的比赛中首发。

如果C罗确实首发，他有可能作为9号球员领衔锋线，这意味着他可能与桑乔和格林伍德搭档，而同胞费尔南德斯则将在他身后活动。

另一种可能是C罗会和卡瓦尼搭档双前锋，但这样的可能性似乎并不大。