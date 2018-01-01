C罗领衔尤文四将入选 够力意甲最佳11人

当意甲即将迎来冬歇期，够力足球挑选出了2018-19赛季迄今为止表现最好的球员组成了这套最佳阵容。

汉达诺维奇（国际米兰）

到目前为止，这并不是门将们在意甲的经典赛季，所以汉达诺维奇确实比他的同龄人高出很多。

国米的后卫们可能会被证明在集中注意力上有难以解释的失误，但是他们身后的那个人却非常可靠。

在联赛中，没有哪位门将保持了比斯洛文尼亚人更多的无失球记录(8场)，而他也以出色的77.78%的扑救率而自豪。

坎塞洛（尤文图斯）

由于财政问题，国米一直未能与坎塞洛签订一份长期合同，俱乐部至今仍在为此感到痛苦。

这名葡萄牙国脚在从瓦伦西亚租借来的这个赛季中表现出色，所以尤文图斯非常乐意在夏天后得到这名充满活力的后卫。

坎塞洛在都灵的表现和他在米兰的表现差不多，足以证明了他可以成为斑马军团在边路上不可思议的进攻选择——他已经有了两次助攻。同时也提供了稳固的防守，无论是在左路还是右路。

库利巴利（那不勒斯）

那不勒斯主席德·劳伦蒂斯最近承认,他拒绝了曼联为库利巴利提供的9000万英镑的报价。这是正确的决定。

这位塞内加尔的中后卫再次成为后防线上的巨人，正是在这个基础上，他们勇敢地在积分榜上追赶着尤文图斯。

事实上，只有两名防守球员在重获球权的次数上超过了库利巴利（116分），而他在空中的统治力也令人难以置信。

基耶利尼（尤文图斯）

基耶利尼在赛季开始前就已经年满34岁了，但他仍然是当今最优秀的防守球员之一。

与博努奇的重逢无疑对基耶利尼有利，因为二人对比属性是如此互补，但他一直是他们的首选。

尤文本赛季到目前为止只丢了8球，这主要归功于基耶利尼令人难以置信的动力、神奇的盯人和出色的领导能力。

阿莱克斯·桑德罗（尤文图斯）

桑德罗长期以来一直是英超各大俱乐部的转会目标，这证明了他非凡的能力。

最近甚至有传言说尤文图斯愿意从巴西人身上获取经济利益，但最后他们决定将他的合同延长到2023年。

这很容易理解，桑德罗因为他在边路的非凡能力再一次证明了他是世界上最好的左后卫。

拉扎里（斯帕尔）

斯帕尔主教练莱昂纳多•桑普里西相信曼努埃尔•拉扎里“有能力为一家顶级俱乐部效力”。任何一个在这个赛季看过边锋表现的人都会完全同意。

只有苏索创造的进球比多才多艺的拉扎里多（5个），而拉扎里一直是斯帕尔创造力的源泉，无论是作为边后卫、右翼中场还是正统边锋。

阿兰（那不勒斯）

在今年的意甲比赛中，阿兰是最好的中场之一，他终于得到了自己天赋所应该得到的认可，这主要是因为他在这个赛季的冠军联赛中为那不勒斯的出色表现。

这位巴西人在去年11月首次代表国家队出场，他在意甲的表现也非常出色，精准的传球、不间断的压迫以及为后防线提供的更大的保护，确保了人们不会再想念曾经在圣保罗球场活跃的若日尼奥。

巴雷拉（卡利亚里）

巴雷拉是近年来出现在意甲赛场上最令人兴奋的年轻球员之一，他是一名中场球员品格坚韧技术细腻，法比奥·卡佩罗已经将他与意大利传奇球员马尔科·塔尔德利相提并论。

在这样的背景下，蓝衣军团主教练罗伯特·曼奇尼在10月份为这位21岁的球员首次代表国家队出场就不足为奇了。

就像他本赛季为卡利亚里出战的每一场比赛一样，巴雷拉因为个人活力、重获球权球能力（无论是通过强硬的抢断还是敏锐的拦截）以及他的宽阔的传球事业而让人印象深刻。

苏索（米兰）

作为一支平凡的AC米兰球队中为数不多的真正优秀的球员之一，苏索这个赛季有时会因为配角阵容的不足而吃亏。

然而，尽管如此，没有一名意甲球员的助攻能超过这位优雅的西班牙人，他曾多次被传可能转会切尔西和皇马等俱乐部。

考虑到苏索快速的脚步，创造性和传球的眼光，米兰将会很好地留住这位前利物浦人。

皮扬特克（热那亚）

毫无疑问到目前为止本赛季的最佳签约属于皮扬特克，自他以400万欧元（410万英镑/510万美元）的超高性价比身价加入到意甲以来就已引起了一场风暴。

这位23岁的球员是联赛最佳射手，17场比赛进了13个球，值得注意的是，他在意大利杯的两场比赛中也进了6个球。

皮扬特克的良好状态不仅为他赢得了第一次入选波兰国家队的机会，甚至还取得了进球，除此之外，还吸引了那不勒斯和巴塞罗那等俱乐部的兴趣。因此，他在队内排在桑普多利亚老将法比奥·夸里亚雷拉之前牢牢占住了中锋射手的位置。

C罗（尤文图斯）

早在葡萄牙人在尤文图斯的前三场联赛中未能进球后，有人怀疑C罗在意甲能否如此自由地进球。

然而，在对萨索洛的比赛中，他用一个梅开二度打破了进球荒，于是进球大戏又开始了。事实上，这位33岁的球员已经证明了他仍然和以前一样强大，17场比赛打进了11球，而他的整体表现一直都很出色，他5次助攻更是很好地证明了这一点。

简而言之：现在的意甲没有比他更好的球员了。

所以，这就是今年上半赛季的意甲最佳阵容！这是我们最后的选择。你同意我们的选择吗？有什么明显的遗漏吗？请在评论框中告诉我们。