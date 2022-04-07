C罗附身的本泽马连续两场欧冠戴帽 为皇马痛击切尔西

本泽马说他一直都这么出色，被C罗的超人数据蒙蔽的人们只是没有看到这一点，也许他是对的。

但我们可以肯定的是，没有哪个版本的本泽马像这个版本一样具有残酷的决定性。

巴黎圣日耳曼的刽子手，17分钟的帽子戏法让皇马在两球落后的情况下逆转进入欧冠1/4决赛，而在一个潮湿的周四凌晨，他在斯坦福桥对切尔西重复了这一幕。

本泽马在第21、24和46分钟进球，他在两场比赛76分钟的时间内完成了两次帽子戏法。

本赛季至今，本泽马在欧冠出场8次打进11球，让13次夺得欧冠冠军的银河战舰再一次相信自己有能力赢得这个冠军。

库尔图瓦对阿斯皮利奎塔和里斯-詹姆斯的精彩扑救证明了皇马在前后两端都有可以依靠的人物。

不过，本泽马登上头条是合理的，自从1959年的方丹以来，从没有法国前锋能在单赛季的欧冠联赛中打进10球以上。

即使欧冠中有更好的球队——曼城、利物浦和拜仁慕尼黑——本泽马也能对他们中的任何一支球队进球。

他是一名顶级前锋，可以在与莱万多夫斯基、姆巴佩或哈兰德的对抗中保持自己的优势。

本赛季，这位前锋在36场比赛中有37个进球；在34岁这个年纪，这是他数据最好的一个赛季。

切尔西在上赛季的半决赛中淘汰皇马，但现在本泽马和他的搭档维尼修斯可以创造更多的伤害。

事实上，直到本场比赛之前，还没有球员能在欧冠中对切尔西上演帽子戏法。

现实情况是，本泽马和他的巴西锋线搭档对切尔西的防线来说是无法遏制的。

这位长期以来被低估的法国前锋终于被视为地球上最好的球员之一，并在上半场以两个惊人的头球证明了这一点。

第一个进球是他参与创造的，他把球传给维尼修斯，后者在左路传中，本泽马用一个强有力的头球破门。

三分钟后，本泽马的第二个头球同样令人印象深刻，这位前锋成功地以极高的准确性将球顶过爱德华-门迪，飞入球网。

在哈弗茨头球扳回一城之后，门迪禁区外接球失误送给了皇马第三个进球。当时吕迪格本可以拦住本泽马，但由于已经有黄牌在身，这位德国中卫不敢有太大的动作，最终本泽马甩开了他并打空门得手。

上一个在欧冠中连续完成帽子戏法的球员是谁？C罗，他在2017年皇马对阵拜仁慕尼黑和马德里竞技的比赛中做到。

那么，本泽马取代他的位置似乎很合适，就像他取代了C罗在球队中的进球角色一样。

本泽马在离场时得到了客场球迷的起立鼓掌，他的高效表现将让皇马在次回合比赛时充满信心。

有了本泽马这样的出色发挥，两队在第二回合之间的分差可能还会继续拉大。

毕竟，现在在欧冠联赛中，没有比本泽马状态更好的前锋了。