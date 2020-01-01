C罗连续七轮意甲进球 继续创造多项纪录

这名葡萄牙球星在门前的状态一直很好，并继续提高稳定性的标准。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的两粒进球帮助意甲领头羊尤文图斯在周日2-1战胜帕尔马，同时也为34岁的他创造了更多的纪录。

C·罗纳尔多在安联球场第43分钟首开纪录，在帕尔马扳平比分后，他在第58分钟打入第二球。

这些努力意味着C·罗纳尔多现在已经连续7场在意甲比赛中进球——这是自2005年12月大卫·特雷泽盖之后第一个达成这个成就的尤文图斯球员。

这种状态也让他本赛季的联赛总进球数增加到16个，创造了自己的新纪录。C·罗纳尔多现在是欧洲五大联赛中唯一一个在过去14个赛季中每个赛季都至少打进15球的球员。

C·罗纳尔多也成为了第5个在意甲前20场比赛中打进16球的尤文图斯球员，也是1960年奥马尔·西沃利之后的第一个。

自2006-07赛季以来，这位葡萄牙国脚已经为曼联、皇家马德里和尤文图斯打进了令人震惊的414个联赛进球。

C·罗纳尔多上个赛季在意甲联赛中打进21球，目前他的进球数是16个，在联赛中排名第二，仅次于目前的金靴奖领跑者西罗·因莫比莱，后者为拉齐奥攻入了令人印象深刻的23个进球。

随着他们的明星前锋在门前状态火热，尤文图斯现在已经在联赛积分榜上拉开了4分的领先优势，此前在周日排名第二的国际米兰1-1战平莱切。