“C罗还能继续踢五年”——阿德里安-席尔瓦谈论2016欧洲杯、穆里尼奥、切尔西和莱斯特城

阿德里安-席尔瓦如果想避免谈论莱斯特城与罗马的欧洲杯半决赛，是可以被原谅的。

毕竟，他在皇权球场没有取得什么真正的成功，他以2200万英镑从葡萄牙体育转会到莱斯特城的交易，似乎从一开始就注定失败。

这笔交易在2017年8月31日完成，但国际足联直到夏窗关闭后14秒才收到必要的文件。

混乱随之而来，莱斯特城拼命想获得让席尔瓦上场的许可。

然而，国际足联拒绝了他们的尝试，蓝狐不情愿地决定将此案提交给体育仲裁法庭，但结果也是徒劳的，这意味着这位葡萄牙国脚直到2018年1月2日才被允许首次为莱斯特城亮相。

到那个阶段，签下席尔瓦的教练克雷格-莎士比亚已经被解雇，球队主帅换成了普埃尔。

这位中场球员的莱斯特城生涯在开始之前就已经结束了。

"新主帅不喜欢我这个球员，这只是一个事实，"席尔瓦在接受够力足球独家采访时解释道。"当我有机会上场时，我证明了我可以成为球队的一个好选择，但主帅是唯一不同意的人。”

"但是，有时候，在足球中，教练不信任你，或者你有伤病——不同类型的问题会导致这些困难的时刻。”

"但是当你遇到像注册延迟这样的事情，作为一个球员，你无法控制的事情，这是非常令人沮丧的，因为它可能改变一切。"

不过，这也说明了席尔瓦的性格，以及他的幽默感，当他最终被球队所注册时，他特意选择了14号球衣，作为对他错过注册截止日的失望的一种讽刺。

在这种情况下，席尔瓦乐于回顾他在莱斯特城的时光，并展望球队与罗马的欧会杯比赛，也许就不奇怪了。

他说道："我希望看到莱斯特城赢得第一座欧洲奖杯，而且有很多原因。”

"首先，因为一些仍然在那里的球员，我和他们仍然是好朋友。”

"其次，是为了球队的新老板艾亚瓦特，因为他遵守诺言，继续他的父亲（维猜）所做的良好工作。”

"因为维猜不只是为这支俱乐部做事，他也为这个城市做了了不起的事情，这是很特别的。”

"同样，莱斯特城的球迷以及莱斯特的人民都配得上成功。当我上场时，我感觉到球迷们非常支持我，尤其是第一场比赛。”

"当我终于能够完成首秀时，球迷们对我非常好，我永远不会忘记他们的支持。"

当然，莱斯特城球迷们对看到席尔瓦上场的热情和急切是可以理解的。

席尔瓦在非常年轻的时候就被认为是一个天才，穆里尼奥在第二次执教切尔西时，就曾试图说服他加盟蓝军。

“当我去年12月还在桑普多利亚踢球时，我们对阵罗马，我在比赛前遇到了穆帅，”席尔瓦透露。

"我们谈到了切尔西的那次接触，我记得当时和穆帅进行了很多精彩的对话，和他一起回忆真的很好。”

"但最终，我没有转会，因为当时我太年轻了，只有15岁，我想留在葡萄牙体育，那是一个适合球员成长的地方。"

他的决定最终得到了回报，席尔瓦在葡萄牙体育成为一线队的常客，这最终导致他得到葡萄牙国家队的征召。

事实上，莱斯特城在2017年找上门来的原因是，前一年他已经成为欧洲杯冠军。

在2016年欧洲杯小组赛期间，席尔瓦没有得到任何出场机会，葡萄牙最终在连续三场平局之后进入淘汰赛。

而为了给中场增加一些活力、创造力和控制力，葡萄牙主帅费尔南多-桑托斯在淘汰赛阶段的每场比赛中都让席尔瓦首发。

那么，他的引入是否是葡萄牙在2016年欧洲杯上取得震撼性胜利的关键时刻？

"我不知道我们是否可以这么说，"席尔瓦笑着说道，"但我可以说，我发挥了自己的作用。”

"每个人都有他的角色，以他们自己的特殊方式帮助球队，如果每个人都做好自己的工作，球队就能实现其目标。”

"没有人期望我们会赢得冠军，但我们有这种团体心态，这就是葡萄牙的真正力量。”

"说实话，在小组赛阶段，我们从未想过要赢得冠军。请记住，在欧洲杯之前，葡萄牙从未赢得过一个重要奖杯，那一年有那么多的竞争者，例如法国、意大利、西班牙和德国。”

"但我们的教练真的鼓励了这种心态，如果我们作为一个团队进行比赛，对手将很难击败我们。我们只想战斗到最后，这就是我们所做的。”

"我们每场比赛都是一步一步来的，我们没有犯很多错误。我们取得了一些特别的成就。”

当然，克里斯蒂亚诺-罗纳尔多也很关键，他在葡萄牙进入决赛的过程中打入了一些关键的进球，然后在巴黎1-0加时赛战胜法国的比赛中，他实际上成为了桑托斯的助理教练。

事实上，在被迫提前下场后，这位葡萄牙队长在比赛的大部分时间里都在教练席前鼓励和指导他的队友们。

对于席尔瓦来说，C罗完美地概括了葡萄牙的团结意识，他不愿意纠结于自己的伤病，而是专注于做他能帮助球队的事情。

席尔瓦说道："当你把自己的情绪放在一边，为球队牺牲自己时，这总是更好的，我们都做到了。”

"你有时可以凭借一名球员的个人技术赢得比赛，但要成为一个成功的团队，每个人都必须发挥自己的作用。”

"我说的不是从1到11。我说的是每个球员都付出他们的一切，即使他们只在场上呆了5分钟。”

"这种态度产生了改变，而C罗在这方面总是那么有影响力。”

"除了他在球场上的表现，大家都已经知道了，他在更衣室里创造的心态和精神也非常积极。”

"他总是发表演讲，让大家振作起来，这对我们这个团队在欧洲杯上真的很重要。"

当然，C罗在37岁的时候仍然很强大，现在他期待着迎来另一届世界杯。

"当然，这并不令人惊讶，因为这是C罗，但你确实开始思考：'他能一直踢到什么年龄？”席尔瓦感叹道。

"但常青树一般的职业生涯是他最特别的地方。当然，在身体上，随着这么多的比赛，它可能会变得越来越困难。但他每年仍在踢60或70场比赛，而且他的状态仍然很好。”

"但是，即使他开始少踢比赛，他仍然会进球。所以，我认为他最终仍然可以在顶级联赛中再踢四到五年，这很疯狂。”

"因为即使举起了这么多的奖杯，取得了这么多的成就，他也从不满足。他仍然在寻找越来越多的冠军。”

"而这是你无法从他身上拿走的东西。我只是很高兴看到他仍然闪耀。"

很明显，C罗是33岁的席尔瓦的灵感来源，但席尔瓦自己对未来有什么计划？

席尔瓦目前在阿布扎比的阿尔瓦赫达效力，但他希望继续踢多久？

当他最终退役时，他是打算去当教练还是完全离开足坛？

"我想我会留在足球界，但我还不知道在哪个领域，或者在哪个级别，"席尔瓦坦言。

"但是，现在，我专注于比赛。我们在联赛中排名第二，仍在为冠军而战，10天后我们还有一场杯赛决赛，所以我想赢得更多奖杯。"

"我也想和年轻球员分享我的经验。我喜欢这样做。我在这里的合同还有一年，所以明年我们会看看情况如何。"

"对我来说，最重要的事情是我在这里享受我的足球。我的家人在这里很开心，我的孩子们也适应得很好，这是最重要的事情。只要我的家人高兴，我就高兴。"

"此外，我从足球中学到的一件事是，你不能做长期的计划。"

席尔瓦要感谢他在莱斯特城的日子，因为那段经历教会了他这个非常宝贵的教训......