C罗还是梅西？鲁尼：曼联别买大牌了 浪费钱

曼联在转会窗口与不少大牌球星联系在一起，但前队长鲁尼认为曼联更应签一些新生代球员。

韦恩·鲁尼敦促曼联抵制将克里斯蒂亚诺·罗纳尔多或加雷斯·贝尔等球星作为目标的诱惑，因为他担心这可能会被证明是巨大的金钱浪费。

在索尔斯克亚的带领下，红魔正处在一个新时代的早期，并且已经和一些顶级球员联系在一起。

他们渴望能与邻居曼城一争高下，后者已经拉开差距，成为英超领头羊，而曼联甚至连下赛季的欧冠资格都没有。

随着主要竞争对手利物浦上周成为欧冠冠军，曼联渴望重拾昔日辉煌，并在2018-19赛季联赛第六名的基础上取得长足进步。

曼联进球纪录保持者鲁尼说，他的老东家应该有耐心，为在国内和欧洲取得长期成功而努力，而不是策划一个快速而昂贵的解决方案。

鲁尼在英国广播公司第五频道的《体育周》节目中说:“对奥莱来说，他要做的第一件事就是努力打造球队。我不认为用1亿多英镑引进一到两名球员对球队和球员们有什么帮助。我认为他需要试着去寻找五到六名有潜力成为顶级球员的球员，但你不会在这些球员身上花费1.2亿到1.3亿英镑。我认为你花了3000万到4000万英镑，然后你试图改善他们，这也会让你的球员更耐用，让你围绕着5到6名新球员以及一些还在那里的球员建立一支球队。你可以引进三名球员——比如罗纳尔多、塞尔吉奥·拉莫斯和梅西，或者加雷斯·贝尔——这将花费你3亿至3.5亿英镑。你可能会从罗纳尔多那里得到两年，从拉莫斯那里得到几年，然后你就把这笔钱花光了。俱乐部需要用年轻球员来重建。但显然，他们需要足够优秀，并允许主教练改进他们。”

威尔士边锋丹尼尔·詹姆斯将从斯旺西加盟曼联，两家俱乐部达成协议，这位21岁的球员有望在老特拉福德打出名堂。

现在效力于华盛顿特区联队的鲁尼补充道:“我想曼联的球迷们会明白，他们可能不会竞争明年的英超联赛冠军。所以，让他们有时间，让奥莱有时间为未来两三年打造一支不仅能在英超水平上竞争，还能在欧冠水平上竞争的球队。”