C罗转会曼城：为什么这笔足坛最令人震惊的交易从未发生？

在过去的48小时里，这位葡萄牙球星似乎一直在前往伊蒂哈德的路上，但他是如何最终来到曼联的？

太老了，太贵了，而且不合适。

然而。不知怎么的，C罗差点成为曼城球员。

在这疯狂的48小时里，这名葡萄牙国脚似乎马上就要转会到曼城了，但在周五，曼城的邻居曼联抢先一步，把C罗带回了老特拉福德。

但是瓜迪奥拉离得到这位五届金球奖得主有多远呢？

有消息称，C罗早前就已经被曼城看中了，在这位36岁的老将明确表示想离开尤文图斯之后，超级经纪人门德斯整个夏天都在为他的客户寻找新东家。

据悉，门德斯已经接触了一些欧洲顶级俱乐部，包括两家曼彻斯特俱乐部，希望找到一个能同时满足C罗的野心和薪水的买家，但没有球队愿意出价。

对于曼城来说，在阿圭罗自由转会到巴塞罗那后，他们显然在转会市场上寻找前锋。

但是很明显，整个夏天托特纳姆热刺前锋哈里-凯恩都被认为是曼城的首要目标，这位英格兰国脚也渴望转会到这支英超冠军球队。

然而，要从热刺那里买到凯恩被证明是困难的，热刺主席列维坚称这名前锋是非卖品，在转会截止日前6天，凯恩承认失败，并承诺将他的未来继续交给热刺。

凯恩出局后，门德斯重新开始行动。这位葡萄牙经纪人与曼城的关系很好，他的客户包括迪亚斯、埃德森、坎塞洛和贝尔纳多-席尔瓦，他们都在曼城效力，而他渴望让C罗也加入这个队伍。

这一次，曼城对与C罗谈判的态度更加开放，尤其是在他明显表现出渴望转会到俱乐部的态度之后，尽管他过去曾说过自己永远不会为曼联的同城对手效力。

尽管有报道称交易即将达成，但在这场大戏中，曼城方面的一致声音是“不太可能”达成协议。

尤文图斯希望以2400万英镑的价格出售C罗，以避免遭受资本损失，而曼城不想支付转会费。曼联最终支付了1300万英镑，外加最高可达700万英镑的附加费用，将C罗带到了球队。

虽然C罗回到老特拉福德是一场浪漫的交易，但曼城和C罗之间的任何协议都只是一场权宜婚姻，双方都有顾虑。

这位前皇家马德里球星明年2月将年满37岁，因此不可能被认为是一笔长期的签约，同时他如何融入球队也存在问题。

在球场外，曼城更衣室里很少有自负的人，像费尔南迪尼奥和迪亚斯这样的领袖渴望在小组内保持平衡。

在球场上，瓜氏曼城的成功是建立在球队的工作态度上的，他的前锋们需要进行第一轮逼抢，整支球队都需要高强度的逼抢。

这也是为什么他能够带领曼城夺得英超冠军，并在上赛季杀入欧冠决赛的部分原因，尽管当时阿圭罗缺席了大部分的比赛。

曼城主帅在周六战胜阿森纳的比赛前说道：“在无球状态下，球员们必须拼命地奔跑，我不喜欢看到一个球员不能奔跑。我一点也不喜欢。”

“他们必须说服我，为什么其他队友能跑，而他不能。如果他能说服我和他的队友，也许。如果他为队友跑动，那么我无法明白这个理论。”

瓜迪奥拉所说的“他”只是一个假想的球员，尽管有些人认为他指的是C罗。

他在英国时间周五下午2点之前给出了这个答案，当时C罗的下一步行动还没有公开，但越来越清楚的是，他有可能转会曼联。半小时后，曼城证实他们不会签下这位葡萄牙球星。

除了曼城的担忧，消息人士告诉够力足球，在瓜迪奥拉早些时候拒绝了签下他的机会后，C罗也担心自己是否真的是瓜迪奥拉想要的球员。

当曼联决定签下C罗时，C罗也下定了决心，在弗格森爵士、费迪南德、埃弗拉和布鲁诺-费尔南德斯等人的帮助下选择了老东家。

因此，曼城仍然没有前锋，现在距离转会窗口关闭还有不到24小时，消息称蓝月亮不太可能完成压哨签约了。

在过去的12个赛季中，C罗有11个赛季打进了至少30个进球，我们完全有理由相信他会在曼城产生巨大的影响。在球场之外也是如此，他的超级巨星地位可能会为曼城吸引到更多的球迷。

但也有一些原因让他从来没有被瓜迪奥拉优先考虑过，这也是为什么这个有史以来最令人惊讶的转会从未发生的最终原因。