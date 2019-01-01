C罗身体有恙？缺席季前最后一场热身

34岁的葡萄牙球星并不会参加当地时间周三与维拉-帕罗莎的友谊赛，他在未来数天也将单独训练。

尤文方面已经确认，C罗将不会随队参加周三与维拉-帕罗莎的内部训练赛。

斑马军团新赛季的意甲征程将从8月24日开始，他们目前正在积极备战。萨里的球队本来已经没有友谊赛需要应对，但为了更好地磨合阵容，他们选择在靠近都灵的维拉-帕罗莎训练基地进行一场训练赛。

但C罗由于左内收肌出现疲劳反应，他将不会出席这场比赛。整个季前阶段，C罗的身体状况都受到密切关注，主帅萨里在此前7月26日的表演赛中也没有让葡萄牙人出场。

不过，在整个季前的国际冠军杯比赛中，意甲冠军只拿下了一场比赛。在中国南京，C罗的进球帮助球队1-1战平国米。3-2不敌热刺的比赛，前皇马球星也有进球入账。

转会来到安联竞技场之后，C罗没有辜负球迷们的期待，他在自己的处子赛季就交出了21粒联赛进球8个助攻的完美答卷，帮助尤文第八次捧起意甲冠军奖杯。

除了团队荣誉，C罗也成为了第一个在西班牙，英格兰和意大利都得过冠军的球员，并且荣膺意甲最有价值球员。

不仅如此，葡萄牙队长在夏天面对国米打入的进球，也是他的职业生涯里第600粒俱乐部进球。

这个夏窗，萨里的球队获得了充分的补强，拉姆塞和拉比奥特的到来都会在很大程度上强化球队的中场，他们将继续朝着下一座冠军奖杯进发。