C罗被官员警告没有特权 尤文巨星被发现在马德拉秘密训练

这位五次金球奖得主在冠状病毒危机期间一直在努力保持训练，但他也被葡萄牙政府官员警告要尊重隔离规定。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多被警告说，他在新型冠状病毒隔离规定方面“没有特权”，这位尤文图斯超级球星曾被发现在马德拉国家体育场进行了秘密训练。

这位五座金球奖奖杯得主在意甲停摆期间回到了自己的祖国，目前世界各地大部分的足球赛事都因新冠疫情的扩散而陷入了暂停。

在看到自己母亲的健康状况恶化后，他选择了留在自己的祖国葡萄牙，与此同时，不少尤文图斯球星也做出了和C罗一样的选择，离开了都灵城。

其他球队

C罗在被迫休息期间一直在努力保持良好的竞技状态，35岁的他从来没有放弃训练，以时刻准备全力投入到比赛中。

葡萄牙政府发现C罗走出了自己的家门，利用了马德拉的训练场进行了秘密训练。

尽管这位前曼联和皇家马德里的前锋已经测试过自己没有感染新冠病毒，但马德拉当地的卫生部长佩德罗·拉莫斯依旧敦促这位世界级球星在社交距离方面为其他人树立一个好榜样。

他告诉记者:“我们并没有为C罗发放特别的训练许可。”

“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多有权利训练，只要他像所有公民一样尊重隔离规定就行。”

“所有公民都可以这样做，只要他们不进行大规模聚会，并在锻炼时和其他人保持安全距离。而C罗的所作所为我们都看到了。”

“他没有特权，因为我们对所有人都是一视同仁的，用的德甲面临着同样的大规模流行性传染病。”

“世界上最好的球员必须利用自己的形象来给他人树立一个榜样，但在我看来，C罗只是做了几分钟的训练，因此，他没有给这个世界造成不好的影响。”

“我不希望有人说这只是部分人的庸人自扰，我只是想告诉大家，我们都需要负责任，所有马德拉人都需要遵守地方政府的规定。”

尤文图斯和C罗最后一次参加比赛还是在3月8日，当时他们2-0战胜了联赛最大竞争对手之一的国际米兰，在剩下的12场比赛中，斑马军团肯定会希望进一步巩固了自己在意甲联赛中的领先地位，以完成卫冕联赛冠军的目标。